El peso de los salarios en los ingresos de los hogares gallegos baja a mínimos históricos

Personal de limpieza urbana. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El peso de los salarios en los ingresos de los hogares gallegos continúa a la baja y se queda en el 46% en 2023, el mínimo en la serie histórica.

Así figura en los datos de la 'Contas do sector fogares' que publica el Instituto Galego de Estatística (IGE) este viernes, en la que se observa una caída de casi tres puntos respecto al 49,8% que los salarios suponían en el total de ingresos en Galicia en 2010.

Actualmente, las prestaciones sociales suponen el 21,2% de los ingresos de los hogares --lejos del 24,4% que hubo en 2020 por la incidencia de la pandemia--, pero un punto por encima de 2010.

Experimentan un importante crecimiento relativo las rentas de la propiedad, al pasar del 3,2% en 2022 al 5,3% en 2023. Mientras, los ingresos se completan con: rentas mixtas (13,5%), excedentes de explotación bruto (7,5%) y otras transferencias corrientes (6,5%).

AUMENTO DE RENTAS Y AHORRO

Por su parte, en el avance de datos de 2024 --la estadística del IGE publicada este viernes ofrece algunos datos actualizados a 2023 y otros a 2024-- figura que la renta disponible bruta por habitante fue de 20.099 euros, un 5,5% más que los 19.053 euros del año anterior.

Por municipios --en este caso con datos de 2023--, el top 3 de mayor renta disponible bruta por habitante son: Oleiros (30.879 euros), A Coruña (24.327 euros) y Santiago (23.581 euros).

También se apunta a un cambio de tendencia en 2023 al subir por primera vez el ahorro de los hogares gallegos tras la pandemia, con una tasa bruta del 10,6% (era del 10% en 2022).

La renta disponible bruta de los hogares gallegos fue de un total de 54.386 millones en 2024, un 5,8% superior a 2023.