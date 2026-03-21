Piden 12 años de prisión para el administrador de una empresa de Meaño por vender 15 máquinas de estética falsificadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Pontevedra juzgará la próxima semana al administrador único de una empresa de aparatología médico estética de Meaño (Pontevedra), para el que la Fiscalía solicita 12 años de prisión por importar desde China y vender 15 máquinas de cirugía estética falsificadas entre los años 2015 y 2016.

Según recoge el escrito fiscal, el acusado, mayor de edad y con antecedentes, distribuyó estas máquinas --específicamente el modelo de lifting 'Hifu Sthetic FU13-10S'-- rotuladas con los nombres Ulthera/Ultherapy sin tener la autorización de la titular del derecho de marca ni de su licenciataria en España, Merz Pharma España S.L.U.

Así, y "guiado por el ánimo de obtener un beneficio económico injusto", vendió los equipos a un total de 15 compradores, obteniendo un beneficio económico de 124.549,65 euros.

Además, el escrito recoge que el acusado falsificó los certifiados CE de los equipos vendidos, "con el ánimo de menoscabar la fe pública del tráfico mercantil, aparentando legítima procedencia".

Por todo ello, Fiscalía solicita seis años de prisión por un delito contra la Propiedad Industrial, así como seis años y una multa de 12 meses a razón de 30 euros diarios por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, se pide una indemnización para cada perjudicado con el importe defraudado y a la empresa Merz Pharma España S.L.U. con 652.800 euros por el perjuicio sufrido.