Piden un año de cárcel para un acusado de empujar a dos policías tras pedirle que hiciese menos ruido en Ourense

OURENSE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía solicita una pena de un año de cárcel para un hombre acusado de empujar e insultar a dos agentes de la Policía Local después de que estos le pidiesen que hiciese menos ruido en su piso en Ourense.

Según recoge el escrito fiscal, fue el 4 de octubre de 2023, alrededor de las 4.26 horas de la madrugada, cuando los agentes se personaron en un edificio de la calle Antonio Puga, a raíz de la llamada de una vecina que alertaba de ruidos en el inmueble.

En concreto, tal y como han relatado los dos agentes que acudieron al edificio, llamados a declarar, ambos se personaron en la vivienda del acusado, para hablar con él, avisar de que tenía la música muy alta y pedirle que dejase de hacer ruido porque estaba molestando a los vecinos.

Según han sostenido, el acusado ya presentaba una actitud "violenta y agresiva", de tal forma que, en un momento dado, les dijo a ambos policías "iros a la mierda, fillos de puta". Con todo, en ese primer instante, los agentes lograron que el acusado bajase la música, abandonando entonces el edificio tras comprobar que ya no había ruido.

Sin embargo, según han declarado, la Policía Local recibió otra llamada tiempo después, alertando de nuevo de ruidos en el mismo inmueble, de tal forma que ambos agentes, acompañados de dos compañeros más, se personaron de nuevo en el edificio.

Esta vez, el acusado les abrió la puerta "con una actitud violenta" y profirió "un manotazo en el pecho" a los dos agentes, provocando que ambos perdiesen en equilibrio, llegando uno de ellos a caer al suelo, y "casi tirando" a los otros dos compañeros de refuerzo.

En su declaración, uno de los agentes, preguntado por el letrado de la defensa, ha señalado que la agresividad del acusado "podría deberse a la ingesta de bebidas alcohólicas u otras substancias".

CONCLUSIONES

Así, la letrada del Ministerio Fiscal ha ratificado su petición de condena a un año de cárcel y el abono de las costas procesales por un delito de atentado a los agentes de la autoridad, al sostener que "quedan acreditados y corroborados" los hechos.

Por su parte, el letrado de la defensa ha sostenido que se considere "no responsable" de los hechos al acusado, y ha solicitado que, en caso de ser considerado responsable, se le aplique un atenuante en base a su "actitud agresiva y desafiante", así como la declaración del acusado en sede judicial que "no recordaba lo que había pasado".