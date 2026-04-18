Piden 7 años de cárcel para una mujer y su sobrina por apropiarse de 635.000 euros en el despacho en el que trabajaban

PONTEVEDRA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide 7 años de prisión para dos acusadas, tía y sobrina, a las que atribuye un delito cotinuado de estafa y uno de falsedad, por apropiarse de más de 653.000 euros mediante cheques fraudulentos, en el despacho de un procurador, en el que trabajaban en Cambados (Pontevedra). Ambas serán juzgadas este jueves en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según el escrito de acusación pública, la tía trabajó en ese despacho desde 1991 hasta 2018, como oficial habilitada, y se encargaba de controlar la contabilidad, facturación, ingresos y gastos, movimientos banciarios y gestión de los talonarios de cheques.

Mientras, su sobrina estuvo trabajando en el mismo despacho entre 2002 y 2016 haciendo, entre otras tareas, las gestiones con los bancos.

La Fiscalía expone que ambas urdieron un plan para beneficiarse económicamente y que, entre 2014 y 2018 llevaron a cabo una operativa que consistía en que la tía facilitaba talonarios de cheques a su sobrina y esta elaboró 692 cheques a su favor por diversas cantidades, hasta sumar un total de 635.657,47 euros.

A lo largo de esos cuatro años, fue cobrando todos esos cheques e ingresando el dinero en diversas cuentas de las que era titular o cotitular con su marido. Su tía ocultó a su jefe las operaciones fraudulentas, pero acabó dándose cuenta y, en agosto de 2018, el perjudicado interpuso denuncia.

Por estos hechos, el ministerio público pide 7 años de prisión para cada acusada, y el pago de una multa de 9.000 euros, por un delito continuado de estafa agravada, en concurso medial con un delito de falsedad de documento mercantil.

También reclama que indemnicen solidariamente al perjudicado en los 635.657,47 euros, y pide que el marido de la sobrina responda también por esa cantidad ya que, aunque no consta que participase en el delito, sí que se benefició y es responsable civil a título lucrativo.