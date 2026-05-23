Piden 9 años de prisión para un joven que agredió sexualmente a una chica que conoció en un bar de Ordes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo miércoles y jueves a un joven acusado de agredir sexualmente a una chica que conoció en un bar de Ordes (A Coruña).

Según los hechos recogidos en el escrito de acusación fiscal, los hechos sucedieron en la madrugada del 22 de mayo de 2022, cuando el procesado le dijo a un joven que quería "dar una vuelta" con una amiga suya.

La chica accedió y fue con él hasta la plaza de abastos de la localidad, donde él le preguntó si quería mantener relaciones sexuales, "a lo que esta se negó verbalmente y de forma categórica".

Ambos comenzaron a besarse y él siguió insistiendo ante la negativa de la joven, llegando a agredirla sexualmente. Los hechos terminaron cuando varios amigos de la chica acudieron al lugar alertados por ella.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual, por lo que pide para el procesado nueve años de prisión y 15 de alejamiento con respecto a la víctima. También reclama para ella una indemnización de 9.000 euros.