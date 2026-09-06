Piden casi 20 años de prisión para un hombre que mantuvo retenida a su pareja, la golpeó y la agredió sexualmente

Archivo - Fachada del edificio del Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo. En Lugo, a 8 de julio de 2024. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Lugo juzgará el próximo lunes, día 7, a un hombre acusado de mantener retenida a su pareja durante unos días en su vivienda, un periodo en el que la insultó, la vejó, la golpeó e incluso la agredió sexualmente. Fiscalía pide para él casi 20 años de prisión.

Según recoge el escrito fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, víctima y acusado mantenían una relación intermitente pero sin convivencia. Durante el verano de 2024, ella acudió al domicilio de el procesado y permaneció unos días en él, durante los cuales él le impidió abandonar la vivienda ni contactar con el exterior. El acusado controlaba esos días sus efectos personales y reaccionaba con episodios agresivos cuando la mujer intentaba abandonar la vivienda.

Durante los días que ella permaneció allí, fue víctima de distintas agresiones, vejaciones e insultos. Además, el hombre llegó a agredirla sexualmente mientras ella se encontraba bajo los efectos de sustancias que le impedían prestar consentimiento.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de coacciones continuadas, varios delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género, un delito de vejación y un delito de agresión sexual, por los que pide para el procesado casi 20 años de cárcel.