Archivo - Juzgados De Santiago, En Fontiñas - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede en Santiago, acogerá el próximo viernes el juicio contra un hombre para el que piden cinco años de prisión como autor de un incendio forestal que calcinó un total de 129,82 hectáreas en Rois.

Según el escrito de Fiscalía, los hechos se produjeron en la tarde del 22 de abril de 2024 cuando el acusado se dirigió al km 7,200 de la AC-301 y, "actuando con ánimo de causar un incendio que afectase a montes o masas forestales", prendió fuego con un mechero de gas en la vegetación de la zona.

Como consecuencia de ello, comenzó un incendio en Aguasantas, en Rois, que afectó a una superficie total de 129,82 hectáreas en las parroquias de Leroño, Herbogo y Buxán.

Por todo ello, el Ministerio Público lo considera autor de un delito de incendio forestal y pide para el procesado cinco años de prisión, así como el pago a la Xunta de más de 162.000 euros por gastos derivados del incendio y, entre otros, el pago de más de 18.700 euros a la comunidad de Cernán.