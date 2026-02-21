Piden dos años de cárcel para una mujer que sacó sin justificación 17.000 euros de la cuenta de una amiga

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense juzgará el próximo jueves, día 26 de febrero, a una mujer acusada de sacar sin justificación hasta 17.000 euros de la cuenta de una amiga de la que tenía un poder.

En concreto, el escrito fiscal señala que la procesada y la víctima eran amigas "desde hace aproximadamente 40 años" y, por este motivo, la segunda otorgó a la primera un poder general para actuar en sus cuentas bancarias. Este poder estuvo vigente desde 2019 a 2021.

Previamente a este poder, ambas suscribieron un contrato privado en el que la víctima autorizaba a la acusada a retirar de su cuenta la suma de 20.000 euros, así como 600 euros mensuales para hacer frente a gastos. En total, estaba autorizada a retirar 36.800 euros.

Sin embargo, en este periodo, la procesada sacó de las cuentas de la perjudicada casi 54.000 euros, lo que supone 17.000 euros más que los que se habían autorizado en el contrato privado.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida y pide para la procesada dos años de prisión, así como la devolución de este importe.