Piden más de 20 años de prisión para un hombre acusado de maltratar habitualmente y agredir a su pareja en Pontevedra

PONTEVEDRA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que será juzgado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra se enfrenta a penas que suman 20 años y 7 meses de cárcel, como presunto autor de un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de maltrato físico en el ámbito de la violencia de género y un delito de lesiones con deformidad. Las partes han sido citadas este jueves para una audiencia preliminar por si hubiera posibilidad de acuerdo.

Según expone el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental desde septiembre de 2023 a julio de 2024, y convivieron en varias etapas, bien en el domicilio de él, o bien en el de ella, ambos en Pontevedra.

Desde muy poco tiempo después de iniciada la relación, el acusado, "movido por el ánimo de menoscabar la dignidad de su pareja así como de constreñir su voluntad", la sometía a continuos insultos y acciones humillantes de sometimiento, dándole un trato degradante y agrediéndola con frecuencia. Además, le controlaba el teléfono, la obligaba a salir a la calle siempre acompañada por él y no le permitía disfrutar del ocio con otras personas.

El grado de sometimiento era tal que la víctima, una persona muy vulnerable, acababa por responsabilizarse y culpabilizarse del comportamiento violento que el acusado ejercía sobre ella.

El Fiscal narra en su escrito varios episodios de agresiones, tanto en lugares públicos como en la intimidad del domicilio. En uno de esos episodios, el hombre la golpeó con tal fuerza que le rompió una pieza dental. En todos esos casos, la mujer volvía con el agresor y no acudía a los servicios médicos.

Pero en julio de 2024, durante una fuerte discusión, el acusado le propinó una paliza causándole hematomas en varias partes del cuerpo y la mujer decidió acudir a los servicios sanitarios e interponer denuncia.

Por estos hechos, el ministerio público atribuye al procesado un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de maltrato físico en el ámbito de la violencia de género y un delito de lesiones con deformidad.

Así, pide que sea condenado a penas que suman 20 y 7 meses, que se le imponga la prohibición de tener y portar armas durante 13 años, y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 18 años. También pide que indemnice a la mujer en 3.549,25 euros por las lesiones causadas y las secuelas, así como en la cantidad correspondiente por la reparación de la pieza dental.