Piden penas de 3 y 4 años de prisión para dos acusados de traficar en un 'narcolocal' de Vigo

Archivo - Imagen de los juzgados de Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide penas de 3 y 4 años de prisión para una acusada y un acusado, respectivamente, por el delito de tráfico de drogas, y que serán juzgados este martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Según el escrito de acusación pública, el 23 de abril de 2025 una dotación policial se desplazó a un inmueble deshabitado de la calle Navarra por un altercado y, al llegar, abrió la puerta una mujer. Los agentes pudieron ver que, en el interior, había un varón que trataba de deshacerse de algo, por lo que entraron a inspeccionar.

Allí localizaron diversas dosis de heroína y hachís, dinero, teléfonos móviles, una libreta con anotaciones, varias básculas, dos navajas, y otros útiles relacionados con la manipulación y venta de estupefacientes.

En esa intervención, la mujer, por indicación del varón, se introdujo en la vagina una bolsita con casi 6 gramos de cocaína, y ante el temor de que le causara problemas, se lo dijo a los agentes porque estaba asustada. Así, fue trasladada a un centro médico, donde los servicios de ginecología le extrajeron la bolsita.

Por estos hechos, el ministerio público solicita para el acusado la pena de 4 años de prisión y multa de 1.300 euros; mientras que para la mujer, que tiene problemas de adicción, pide 3 años de cárcel (por la atenuante de drogadicción) y multa de 671,85 euros.