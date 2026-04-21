Piden seis años de cárcel para el lotero acusado de apropiarse de una primitiva millonaria y para su hermano

Manuel Reija y Miguel Reija, lotero y exdelegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado acusados de quedarse con un boleto de una Primitiva millonaria y juzgados por estafa y blanqueo de capitales - M DYLAN

A CORUÑA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía y las acusaciones particulares han mantenido su petición de seis años de cárcel para el lotero de A Coruña acusado de apropiarse de una primitiva millonaria y para su hermano, delegado de Loterías en esta provincia.

Ha sido en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña y después de que en esta jornada concluyesen las declaraciones, tras la prestada ayer por Manuel Reija, el lotero, y hoy la de Miguel Reija, su hermano.

Fiscalía solicita para el lotero seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para el delegado provincial de Loterías pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales ya que en esta jornada ha retirado el de encubrimiento porque, ha dicho, "estaría prescrito".

Las acusaciones particulares -- que representan a dos familias que reclaman el premio -- se han adherido a esta petición. La defensa de Manuel Reija ha solicitado la absolución y subsidiariamente la atenuante de dilaciones indebidas y la de su hermano Miguel la absolución.

Junto a la posible responsabilidad penal de ambos acusados, en el juicio también se dirime quién es el legítimo propietario, con dos familias ejerciendo la acusación particular: la viuda y la hija del hombre al que la Policía considera, tras una investigación policial en 2018, el verdadero dueño y la de otra persona -- también fallecida como el primero -- que llegó en su momento a hacer una reclamación, pero descartándose que fuese el dueño.

HECHOS

Según el Ministerio Público, el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados.

Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado "conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal".

"Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña", en la que estaba al frente su hermano "con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor".

"Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano", asegura que este "se dispuso a allanar el camino" con actos tendentes "a disfrazar el verdadero origen del boleto" a los efectos de que se pudiese "hacer efectivo el premio". También señala que "omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real" del mismo.