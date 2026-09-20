Piden seis años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a dos menores que jugaban al fútbol

VIGO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección viguesa de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo miércoles la vista preliminar del juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a dos menores que jugaban al fútbol en una cancha.

Según recoge Fiscalía en su escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar en 2025, cuando el hombre se introdujo en una cancha de baloncesto ubicada en un parque infantil de la ciudad, donde varios menores estaban jugando al fútbol.

Con "la excusa de aleccionarlos sobre los lances del juego", recoge el escrito, y aunque ellos "no se lo habían pedido", se aproximó en varias ocasiones a dos de las menores allí presentes, de 11 y 12 años, a las que le realizó tocamientos.

El acusado padecía un trastorno mixto ansioso depresivo y estaba afectado por abuso en el consumo de alcohol, aunque esta cuestión "no afectaba a sus capacidades volitivas", recoge Fiscalía, que considera los hechos constitutivos de dos delitos de agresión sexual a menor. Pide para él seis años de prisión.