Piden tres años de cárcel para un acusado de estafar 156.000 euros a una mujer que conoció por Facebook

Archivo - Edificio de los Juzgados en Ourense - EUROPAPRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense juzgará este jueves, 22 de enero, a las 9.30 horas a un hombre acusado de estafar 156.000 euros a una mujer que conoció por la red social Facebook.

Según recoge el escrito fiscal, los hechos se remontan a 2020, cuando el acusado entabló contacto con la víctima a través de Facebook. Tras "múltiples" conversaciones, online y en persona, "se ganó su confianza" y comenzó a pedirle dinero con diferentes disculpas.

Entre ellas, el acusado se refirió a la participación como socia en una clínica dental en Ponferrada; tratamientos médicos derivados de supuestos problemas de salud; y conflictos judiciales. La entrega dineraria así como de joyas se realizaba personalmente en efectivo o bien dejando un sobre en una cafetería.

La Fiscalía sostiene que, para mantener el engaño, el acusado habría utilizado documentos manuscritos que simulaban reconocimiento de deuda y cesión de acciones, así como la intervención de terceras personas que aparentemente tenían cargos en la policía y en un juzgado.

También, en otras ocasiones, con el fin de conseguir el dinero solicitado le decía a la víctima que si no se lo daba le contaría su relación a su marido y a su hijo. Así, el acusado se hizo con un total de 156.000 euros.

Por todo ello, Fiscalía le acusa de un delito de estafa, por lo que solicita para él tres años de prisión. Además, deberá indemnizar a la víctima en 156.000 euro más intereses legales.