Piden tres años de cárcel por estafa para un hombre acusado de desviar dinero de una maderera en Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide tres años de cárcel por falsedad documentan para un hombre acusado de desviar una factura para su cuenta propia de una maderera de Ourense. Esta es una de las hipótesis que plantean, la otra es un delito de blanqueo, por lo que solicitan dos años de prisión.

El caso se juzgará en la Audiencia Provincial de Ourense el próximo lunes, a las 9.30 horas. Procede del Tribunal de Instancia de Ourense.

El escrito del Ministerio Fiscal recoge dos hipótesis. La primera, que el acusado, entre el 30 de septiembre de 2022 y el 3 de octubre de 2022, "con ánimo de ilícito enriquecimiento, directamente o a través de otra persona con quien su vez estaban concertado y empleando mecanismos no autorizados", accedió al correo electrónico de la empresa Maderas Vidal López S.L., apoderándose de la factura número 60/2022 emitida por la empresa por importe de 55.158,46 euros.

A continuación, el acusado, por sí mismo o por otra persona a su ruego, modificó la cuenta de cobro que figuraba en la factura, indicando como cuenta bancaria a la que debía hacerse el pago otra de la que él era el único titular.

Después, el acusado envió dicha factura al correo electrónico de Maderas Feijoo Lorenzo S.L. que, ante la apariencia normal de la factura, procedió al pago de la misma, recibiendo el acusado la cantidad.

La otra hipótesis que plantean es que, en fechas anteriores al 3 de octubre, el acusado se puso de acuerdo con personas no identificadas para servir de intermediaria para recibir transferencias de dinero a cambio de un determinado porcentaje.

El supuesto trabajo consistía en recibir transferencias en la cuenta propia del acusado y entregar posteriormente dichas cantidades a terceros. De esta forma, recibió el 5 de octubre un ingreso de 55.158,46 euros mediante transferencia bancaria efectuada desde una cuenta de Abanca, titularidad de Maderas Feijoo Lorenzo S.L. a otra del Banco Santander, cuyo única titular es el acusado.

Destacan que lo hizo "con pleno conocimiento del carácter fraudulento de la transferencia y de que su participación resultada imprescindible para lograr el desplazamiento patrimonial".

PENAS

Por esto, consideran que los hechos narrados son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil o, alternativamente, de un delito de blanqueo de capitales cometido por imprudencia grave.

En el primer caso, piden una pena de tres años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de doce meses a seis euros de cuota diaria y el pago de las costas procesales.

En el segundo caso, solicitan una pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 55.158,46 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago, así como en todo caso el pago de las costas procesales.

En todo caso, apuntan, procede imponer al acusado en concepto de responsabilidad civil el pago a Maderas Vidal López S.L. de 55.158,46 euros, más los intereses de demora.