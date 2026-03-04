Una pieza que recoge sonidos de redeiras abre la 21ª edición de MICE, con la antropología en el centro

Presentación de la 21ª edición de la Mostra Intrenacional de Cinema Etnográfico (MICE), a 4 de marzo de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 21ª edición de la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MICE), que se celebrará entre el 10 y 15 de marzo en Santiago de Compostela, añade el registro antropológico como una pieza clave y, entre sus novedades, ha puesto en marcha una residencia con la que anualmente invitará a una persona "a recoger sonidos que se están perdiendo".

En este caso, la pieza resultante, en manos de la artista Acacia Ojeda y titulada 'Redeiras', será la que inaugure el ciclo el próximo martes 10 de marzo a las 20.30 horas en el Teatro Principal. Junto con el trabajo de Arancha Brandón en la parte visual, ofrece una mirada y una escucha contemporáneas al oficio de las redeiras de A Guarda (Pontevedra).

Esta es una de las novedades impulsadas por el equipo del colectivo Memoria e Cinema, que ha sucedido en la dirección a Ana Estévez con Coral Piñeiro y Fran Rodríguez como codirectores, quienes han agradecido a su antecesora el haberles dado la oportunidad de colaborar en la muestra cuando todavía era ella quien estaba a su cargo.

Piñeiro ha manifestado su voluntad de aportar una "nueva visión" con la que promuevan "el trabajo y el punto de encuentro", pero manteniendo "signos MICE", como lo es su enfoque feminista. Por su parte, Rodríguez ha situado la antropología como "elemento fundamental": "Hicimos una programación que tuviese que ver con la creación, con la experimentación y con lo colectivo".

En esta misma línea, han impulsado --en colaboración con la ECAM-- un taller de creación en 16 milímetros (mm), en el que, mientras las personas inscritas se forman en esta disciplina, elaborarán una pieza colectiva que se proyectará en el Teatro Principal el día de la inauguración.

Además, la muestra dedicará una retrospectiva integral a la cineasta navarra Maddi Barber, formada en Antropología Visual en Manchester y cuyas obras más recientes nacen de un vínculo con el territorio prepirenaico en el que creció. Las proyecciones se celebrarán en NUMAX durante los días 12, 13 y 14 de marzo.

ESTRENOS DE BEA LEMA Y DIANA TOUCEDO

Como es habitual, el ciclo mantiene sus secciones competitivas. La dedicada a Galicia (11 de marzo en el Teatro Principal) incluirá los estrenos gallegos del cortometraje de animación 'El cuerpo de Cristo', de Bea Lema --basado en su cómic homónimo, que le valió el Premio Nacional del Cómic en 2024-- y de 'La historia todavía no conoce mi nombre, de Diana Toucedo, que dialoga con el territorio mexicano desde una perspectiva simbólica, identitaria y política.

También proyectarán 'Alboroque', de Sabrina Fernández, que propone una lectura política y ecológica atravesada por la relación entre Galicia y Suiza; 'Furada Negra', de Berio Molina, una aproximación poética a las cuevas como espacios de memoria y refugio, y 'A voz de todas as cousas', de Daniel Pérez, un retrato sensorial de A Coruña a través de la música y el ritmo urbano.

Asimismo, la Sección Internacional reúne obras de distintos contextos geográficos y culturales: 'Rain Does Not Make Us Happy Anymore', de Yashasvi Juyal'; 'Seen From Here, I Feel Like Belonging', de Emilia Auhagen-Kuoppamäki y Leon Emonds-Pool; 'Percebes', de Laura Gonçalves y Alexandra Ramires; 'The Inhabitants', de Maureen Fazandeiro, y 'El día que tal', de Pablo Casanueva.

La 21ª Mostra Internacional de Cinema Etnográfico está organizada por el Museo do Pobo Galego y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santiago, la Diputación de A Coruña, la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) de la Xunta de Galicia y Acción Cultural Española (AC/E).