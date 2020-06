Pino dice que Ciudadanos "estaría ahí" si a Feijóo le hiciese falta para gobernar, pero rechaza quedar "diluidos"

Afirma que un posible acuerdo a tres con Vox estaría en manos del PP, cree Cs dará la "sorpresa" el 12J y se marca como reto lograr 4 escaños

Niega que Ciudadanos haya dado "ningún tipo de bandazo" ideológico y sitúa al partido "en la política útil de centro"

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Xunta, Beatriz Pino (Ponteareas, 1975), ha asegurado que su formación "estaría ahí" si al actual presidente de la Xunta y candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, le "hiciese falta la suma" para gobernar, un apoyo que enmarca en el objetivo de defender "el interés general" de los gallegos. "Eso sí, sin quedar diluidos", deja claro.

En una entrevista concedida a Europa Press en el arranque de la campaña electoral, la candidata subraya que "la política naranja tendría que estar presente" en este acuerdo con el PPdeG, al tiempo que marca distancias de un PSdeG al que le afea su "acercamiento" al nacionalismo.

En una intervención en la que recuerda que Ciudadanos ya intentó llegar a acuerdos con los populares para acudir de forma conjunta a esta cita con las urnas, defiende que su formación tenga capacidad de influencia en el futuro gobierno de la Xunta convencida de que hace falta una "nueva voluntad política". "La política con mochilas tiene que acabarse", subraya.

Así, tras preguntarse los motivos por los que la Comunidad gallega carece de AVE a Madrid y censurar la falta de oportunidades para la gente joven, pone en valor las propuestas de su formación frente a un Feijóo al que ve "literalmente arrastrando los pies".

La candidata de Ciudadanos a la Xunta se muestra crítica con la "falta de ritmo" de Feijóo en los últimos meses pero niega que haya una "falta de coherencia" entre sus palabras y un posible apoyo a su gobierno. "No me vais a ver haciendo una enmienda a la totalidad de lo que haya podido haber hecho Feijóo hasta ahora", aclara para reivindicar la "política sensata de Cs", "capaz de asumir y de admitir que se han hecho cosas bien". "Lo que pasa es que muchas otras no se han hecho bien", argumenta.

De este modo, apela a la "crítica constructiva" y rechaza los "aspavientos" que, en su opinión, caracterizan la acción política tanto del candidato del PSdeG, Gonzalo Caballero, como de la líder del BNG, Ana Pontón. "Eso no da votos, ponga usted una alternativa seria, critiquemos de forma constructiva", afirma.

ACUERDO A TRES CON VOX

Además, sobre si Ciudadanos Galicia apoyaría también un acuerdo con Feijóo en el que también participase Vox, deja esta posibilidad en manos del PP. "Es un escenario que estaría en manos del PP en todo caso si es el que tiene finalmente la llave para gobernar Galicia. Habría que planteárselo a ellos", manifiesta.

Con todo, se refiere al acuerdos entre las tres fuerzas en Andalucía y Murcia para asegurar que "uno no tiene que cerrarse en banda a que sólo son las siglas y nada más". "De lo que se trata es de poner en marcha Galicia y hacer políticas para los gallegos", incide.

Además, preguntada por los recientes rebrotes de la COVID-19 detectados en O Barbanza (A Coruña) y en A Mariña de Lugo, reconoce que "no existía una fecha ideal" para fijar las elecciones que finalmente tendrán lugar el 12 de julio y justifica su apoyo a la decisión de Feijóo al sostener que su partido optó por "ser constructivo" y "sumarse al único escenario que veía viable", consciente de que "tampoco había mucha más alternativa visible".

"Estábamos avisados de que rebrotes podría haber", explica Pino, que sí pide a la Xunta "prudencia" y "transparencia" en el tratamiento de este tipo de información para que las fuerzas políticas y los ciudadanos puedan saber "que se están haciendo las cosas bien".

UN DIPUTADO POR CADA PROVINCIA

En este contexto, considera que la pandemia puede derivar en una "abstención" cuyo resultado "ningún partido puede controlar", pero se muestra convencida de que su formación dará la "sorpresa" en las elecciones al Parlamento de Galicia, en las que se marca como reto obtener un escaño por provincia.

"Creo que el arco parlamentario gallego necesita estos cuatro diputados de Ciudadanos, uno por provincia, para defender los intereses de los gallegos", señala para apuntar que su partido logrará un "muy buen resultado más allá de lo que la gente pueda pensar".

Todo ello en una entrevista en la que destaca que su formación estuvo a la altura a nivel nacional durante la crisis del coronavirus "demostrando que es un partido responsable y útil". Además, rechaza que Ciudadanos haya dado "ningún tipo de bandazo" desde que tomó el mando Inés Arrimadas.

Cs, UN PARTIDO "ÚTIL"

"Ciudadanos está donde siempre ha estado, que es en la defensa del interés general de todos los españoles y, hablando de Galicia, de los gallegos", expresa Beatriz Pino, que insiste en que "la política útil de centro y de diálogo" es la que hace Cs y en la que "está Inés Arrimadas como presidenta del partido".

Precisamente, a la líder de la formación agradece el esfuerzo "personal" que hará para apoyar su candidatura en Galicia a pesar de su reciente maternidad y lamenta que no haya fraguado en la Comunidad el acuerdo que esta propuso al PP para ir conjuntamente a las urnas en Galicia, País Vasco y Cataluña.

"Me da mucha pena que lo que fue bueno para el País Vasco no le sea positivo --al PP-- para Galicia", afirma la aspirante a la Xunta. "Si nosotros le abríamos la puerta de nuestro autobús en Cataluña, con muchos más escaños, ¿por qué no han hecho lo mismo en Galicia?", se pregunta para señalar que la actitud de los populares fue "poco solidaria" y "pobre en visión estratégica de futuro".

En este punto, preguntada por las conversaciones llevadas a cabo por su formación y el PP asegura que "hubo ofrecimientos" por parte de los populares para que los integrantes de Ciudadanos se sumasen a sus listas, en las que se quedarían "diluidos" y deja claro que su formación rechaza "los sillones".

"Aquí no va de ver a uno de nuestros candidatos sentado en el arco parlamentario gallego, sino de que pueda hacer políticas naranjas". "No puede ser que se nos ofrezca algo para quedar absolutamente borrados y que no nos presentemos a las elecciones. Tenemos un programa, queremos ponerlo en marcha y por eso vamos a luchar en esta campaña", subraya.

Y es que, en su opinión, los gallegos ni siquiera están pensando "en quién va a ser el próximo presidente de la Xunta". "Están pensando en quién les va a dar soluciones y a resolver los problemas de la crisis", ha avisado.