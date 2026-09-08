El Plan de Saúde Mental 2026-2030 del Sergas incorporará a unos 100 nuevos profesionales ya en 2027

Presentación del Plan de Saúde Mental 2026-2030 - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha presentado este martes el Plan de Saúde Mental 2026-2030, que prevé la incorporación de 101 nuevos profesionales en 2027.

En la rueda de prensa de presentación han acompañado al conselleiro el director xeral de Integración e Innovación Asistencial del Sergas, Alfredo Silva; por la subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental, Almudena Díaz; y por el coordinador asistencial de Saúde Mental, Manuel Arrojo.

Antes de detallar las líneas de acción, el conselleiro ha defendido que el plan supone un "salto importante" en cuanto a inversión, profesionales y capacidad asistencial.

El plan cuenta con un presupuesto total de 177 millones de euros, el doble que el plan anterior. Del total, unos 52 millones se destinan a la incorporación de profesionales, 12 millones a infraestructuas y otros 112 para actuaciones diversas que incluyen convenios, recursos complementarios de rehabilitación psicosocial y subvenciones, entre otros.

En cuanto a incorporaciones, prevén sumar 357 nuevos profesionales de salud mental, casi un 50% más que los 241 puestos creados con el plan anterior. De estos profesionales, 101 ya se incorporarán al Sergas en el año 2027. Entre los nuevos profesionales están 124 facultativos especialistas de psiquiatría y psicología clínica.

Sobre esto, ha destacado que el refuerzo de personal ya arrancó este año con la puesta en marcha de la Rede Galega de Psicoloxía Clínica en Atención Primaria, mediante la que se incorporaron 21 nuevos psicólogos clínicos. La red suma en la actualidad 28 profesionales y el objetivo es llegar a los 50 en el 2030.

A esto, Gómez Caamaño ha sumado la integración en el Sergas de las 13 unidades municipales de atención a la drogodependencia, y el Programa YAM, iniciativa educativa y sanitaria para fomentar el cuidado de la salud mental entre los adolescentes, del que ya se han beneficiado alrededor de 16.000 alumnos.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Según ha destacado Gómez Caamaño, el objetivo es avanzar hacia una mayor equidad territorial en el acceso a la atención a la salud mental, extendiendo progresivamente programas y recursos a las siete áreas sanitarias y homogeneizando la cartera de servicios. También se pretende avanzar hacia una atención "más comunitaria y próxima", reforzando la hospitalización a domicilio, los equipos de continuidad de cuidados y los recursos de rehabilitación.

También se pretende conseguir una mayor especialización, principalmente en las áreas de la infancia y adolescencia, en edades avanzadas, en prevención de conductas suicidas y en los trastornos alimentarios, así como en los primeros episodios psicóticos y en patologías graves y refractarias.

Por su parte, Almudena Díaz ha incidido en la necesidad de acercar se a la atención a la salud mental desde una perspectiva "multidimensional", puesto que en ella influyen factores psicológicos, sociales, familiares y comunitarios. Para ello, hacen falta, ha comentado, equipos capaces de trabajar de "forma transversal".

Tal y como ha explicado, para la elaboración de este plan, que ha salido a la luz tras un proceso de casi dos años, se han creado tres grupos: salud mental infanto-juvenil, salud mental y atención primaria y salud mental y comunicación.

A partir de ahí, se ha conseguido un documento "plural, consensuado y conectado con la realidad asistencial de Galicia", que "integra diferentes perspectivas y asegura una mayor coherencia entre el diagnóstico y las acciones propuestas". El plan será presentado en las próximas semanas a los profesionales del Sergas y ante el Parlamento.

Entre las actuaciones concretas que han consensuado estos grupos está, la ampliación progresiva de la atención infanto-juvenil hasta los 18 años; la creación de nuevas unidades de hospitalización infanto- juvenil y, además, una segunda unidad de referencia emplazada en Vigo para trastornos alimentarios de alta complejidad.

SALUD MENTAL DE LOS MÁS MAYORES

Asimismo, se crearán, ampliarán y renovarán dispositivos asistenciales en las siete áreas sanitarias. Se potenciará, por ejemplo, la red extrahospitalaria y las unidades de rehabilitación psiquiátrica. Se abrirán tres últimas de este tipo en A Coruña, Pontevedra y Ferrol. También se incrementarán plazas en recursos comunitarios (centros de rehabilitación psicosocial y laboral, pisos y miniresidencias).

Otro foco de actuación será la salud mental entre los más mayores. Tratarán de continuar extendiendo las unidades de psicogeriatría a todas las áreas sanitarias y reforzarán los programas sociosanitarios en residencias. Además, incluirán la codificación de la soledad no deseada como determinante en la historia clínica.

Otros programas monográficos que se pondrán en práctica abordarán los trastornos adictivos, la comunicación de la salud mental y la vigilancia epidemiológica de la salud mental, entre otros.

Gómez Caamaño también ha avanzado que las aportaciones de los profesionales de salud mental estarán presentes en el Plan integral para a mellora da prevención, benestar laboral e reincorporación saudable ao traballo, aprobado este mes en el Consello de la Xunta.

Preguntado por cómo puede influir esto en las listas de espera, el conselleiro ha incidido en que el "principal problema" es la huelga contra el Estatuto Marco, indefinida a partir de octubre y que ocasionará "un daño irreparable".