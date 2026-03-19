El plan de la Xunta para reactivar edificios sin acabar "da resultados", según los promotores

Esqueletos en Bañobre, en Miño (A Coruña) - GUSTAVO DE LA PAZ (EUROPA PRESS)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las medidas puestas en marcha por la Xunta para facilitar que edificaciones sin terminar se reactiven "están dando resultados", según los promotores inmobiliarios de Galicia, que valoran que esta actuación permite, por un lado, combatir el 'feísmo' de estructuras inacabadas y, por otro, poner a disposición vivienda pública.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de Aproinco (promotores de la provincia de A Coruña) y representante también de Feproga (la federación gallega), Juan José Yáñez, habla de una "muy buena medida" y una "solución muy satisfactoria" que "está dando resultados".

Por su parte, el coordinador de la oficina de apoyo a la rehabilitación del Colexio de Arquitectos, Eduardo Alonso, señala que "cada vez menos, porque ya van quedando menos, pero sí, aún hay muchos esqueletos de las promociones abandonadas tras la burbuja que estalló en 2007".

La federación gallega de inmobiliarias (Fegein) cifraba estos edificios y promociones sin acabar en más de 6.000 y ponía el foco en unos 1.700 propiedad de la Sareb (el denominado 'banco malo', que gestiona activos inmobiliarios de bancos nacionalizados tras la crisis financiera).

Tanto Alonso, desde el colegio de arquitectos, como Yáñez, de los promotores, apuntan a las "muchísimas implicaciones" que de ellos se derivan, al convertirse en focos de "degradación" y también eventuales ocupaciones.

El portavoz de las promotoras advierte que la mayor traba que plantea la reactivación es el problema "jurídico", pues la empresa dueña de la promoción en cuestión en muchas ocasiones ha sido liquidada. Una vez resuelto ese obstáculo llegan el negocio y la rentabilidad, según constata.

Por su parte, la presidenta de Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Emma Martínez, constata que la venta de este tipo de edificaciones se ha reactivado desde que la Xunta dio cobertura legal y afirma que se nota sobre todo en la costa.

En concreto, el Gobierno gallego aprobó, a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025, un régimen excepcional aplicable a las edificaciones no acabadas. Con él permite a los promotores recuperar las licencias de obra de edificios que quedaron a medio construir y otorga un plazo de tres años para finalizar las obras.

La Consellería de Vivenda, que profundiza en la norma en la ley de acompañamiento de 2026), carece de datos, pero resalta que "se recibieron y se siguen recibiendo consultas para la aplicación de la disposición que demuestran el interés generado".

EJEMPLOS

El litoral coruñés, con promociones paralizadas en Miño, Oleiros, Mugardos, Ribeira... pero también el interior de la provincia (Arteixo, Teo, Trazo) presenta ejemplos de todo tipo de estas construcciones sin finalizar, algunas reactivadas en los últimos meses.

A Mariña de Lugo y la costa de Ortegal son otros puntos en los que proliferaron este tipo de situaciones, que las promotoras recuperan ahora al amparo de las medidas administrativas para favorecer la eliminación de un elemento que daña el paisaje y al mismo tiempo para que haya más vivienda pública disponible.

Y es que los promotores pueden solicitar una licencia municipal para la completa terminación de la edificación y para su destino a uso residencial, siempre que, como mínimo, el 50 por ciento de las viviendas tengan la condición de vivienda protegida.