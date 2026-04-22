Plataforma contra el transfuguismo reúne a cien personas en Lugo para instar a Reigosa a "no traicionar" a la izquierda

LUGO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma contra el transfuguismo, formada en su mayoría por personas vinculadas a los ámbitos de la cultura y la educación, ha reunido este miércoles en Lugo a un centenar de personas en rechazo a la moción de censura presentada por el PP con el apoyo de la concejala tránsfuga María Reigosa, a quien han invitado a "no traicionar" a los votantes de izquierdas.

Apenas dos horas después del anuncio realizado por los populares, el colectivo --constituido bajo el nombre 'Transfuguismo NON, Democracia sí'-- se ha reunido frente al Ayuntamiento para dar lectura a un manifiesto de rechazo a esta iniciativa política.

A través de Lois Pérez, Isidoro Rodríguez, Luz Darriba y Bernardino Pardo, la plataforma ha subrayado que sus actuaciones se desarrollan desde el "civismo, la pluralidad y la tolerancia, pero con la firmeza de las convicciones democráticas", pese a las críticas recibidas en redes sociales.

Asimismo, se han reivindicado como "representantes de una mayoría social" que respaldó a las fuerzas de izquierdas en las últimas elecciones, "lo que otorga legitimidad para expresar nuestro rechazo a este atropello democrático".

En relación con María Reigosa, han instado a la edila "a reflexionar y a tener en cuenta que las ansias de ascenso político y de poder son efímeras, pero la indignidad de no poder mirar a la gente a la cara --a quienes confiaron en ella su voto de izquierdas-- perdura".

El escritor Luis Pérez, encargado de conducir el acto, ha insistido en que el electorado de izquierdas apostó por "unos servicios públicos de calidad, la justicia social y el apoyo a los vecinos que menos tienen, pero más lo necesitan". Por ello, ha invitado a la concejala a reconsiderar su postura "para evitar una actuación que avergonzaría a cualquier demócrata".

Los asistentes han advertido de que esta decisión "tendrá consecuencias" en las próximas elecciones y han animado a la población a sumarse a la primera acción de protesta, una concentración convocada para el viernes a las 19.00 horas frente al Ayuntamiento.

En el manifiesto, los firmantes han calificado la moción de censura --que sitúa a la 'popular' Elena Candia como alcaldesa de Lugo-- como una "maniobra oportunista". Aunque reconocen que se trata de un instrumento democrático, subrayan que "debe emplearse únicamente cuando un gobierno pierde su legitimidad, y no como un atajo para alcanzar el poder".

También han criticado el transfuguismo por considerarlo "contrario a los principios más básicos de la representación democrática" y han rechazado las propuestas de gobierno del Partido Popular. "El transfuguismo no es una reinterpretación de la voluntad popular, sino un golpe a esa voluntad, carente de legitimidad ética", han recalcado.

Por último, han acusado a los populares de "fomentar la confrontación política" y han calificado la maniobra de "ilegítima", en este sentido, han defendido "que sean las urnas las que determinen un cambio de gobierno en mayo del próximo año, ya que adelantar ese veredicto de esta forma resulta injusto y perjudicial para la salud democrática de Lugo".