La plataforma PararLaGuerra.es convoca para este viernes actos en Galicia por una "paz duradera" en Gaza

El movimiento PararLaGuerra.Es convoca para el 17 de octubre actos en Galicia por una "paz duradera" en Gaza. - PARARLAGUERRA.ES

Se prevé que la jornada se desarolle en 48 poblaciones gallegas; en Santiago, la concentración será en la Praza do Toural

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma PararLaGuerra.es ha convocado para este viernes 17 de octubre una jornada de actos en 48 localidades gallegas para exigir el "fin del genocidio" contra el pueblo palestino, una "paz justa y duradera" en Gaza, y un alto el fuego "definitivo".

Asimismo, representantes del movimiento han participado este martes a una rueda de prensa en Santiago, en la que han leído la convocatoria a nivel nacional de las protestas.

En concreto, el sábado se prevén 270 concentraciones en todo el país y, el domingo, una "gran manifestación" en Madrid.

"No tenemos que parar. Debemos hacer de las plazas de nuestro país un espacio para la defensa de la humanidad, la paz y la denuncia del genocidio", se recoge en el comunicado leído este martes por los representantes de la plataforma.

"PAZ JUSTA Y DURADERA"

A preguntas de los medios sobre si el alto el fuego podría "desinflar" las protestas, Carlos Vázquez, representante de la plataforma, ha insistido en que uno de los objetivos del movimiento es impulsar "una paz justa y duradera". "Tenemos que reforzar las concentraciones en este sentido", ha esgrimido Vázquez.

Asimismo, el diputado del PSOE en la Cámara gallega Aitor Bouzas ha incidido en que las concentraciones en Galicia y en toda España seguirán en el sentido de "luchar por los derechos humanos".

"Ahora, damos un paso más, ya que se llegó a un acuerdo de paz. Lo que queremos es que esta paz sea duradera y poner en valor los esfuerzos del Gobierno de España", ha concluido el diputado.

CONCENTRACIONES

En concreto, las poblaciones en las que se prevé actos son las siguientes. En la provincia de A Coruña: A Coruña, Betanzos, Melide, Miño, Neda, Padrón, Pontedeume, Valdoviño, A Laracha, Narón, Porto do Son, Rianxo, Noia, Ponteceso, Carral, Mugardos, Arteixo, Santiago, Ferrol, Irixo, Ordes, Santo Comba y Toques.

Mientras que en Pontevedra serán en A Cañiza, Caldas de Rei, Cambados, Nigrán, O Grove, Redondela, Silleda, Tui, Vigo, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra y Marín.

En Ourense serán en Melón, O Barco de Valdeorras, Petín, Verín, Vilamartín de Valdeorras, Ourense y Xinzo. Y, finalmente, en la provincia de Lugo los actos se celebrarán en A Fonsagrada, Foz, Lugo, Monforte de Lemos, Vilalba, San Cibrao - Cervo.