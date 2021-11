El pleno ourensano se salda con reproches entre PSOE y DO y Jácome censurando la ruptura "del pacto de caballeros"

Aprobada por unanimidad la modificación de 12 millones para gastos a entidades y asociaciones y para reactivar el tejido económico local

OURENSE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ourense ha aprobado por unanimidad la modificación de 12 millones de euros para gastos prometidos a entidades y asociaciones, así como para reactivar el tejido económico local. Sin embargo, la sesión se saldó también con PSOE y DO se afeen el cese de los asesores y la ruptura "del pacto entre caballeros".

La edil de hacienda y contratación ha explicado que el motivo de presentar la modificación en lote es que las partidas ya tenían el consenso de los distintos partidos. No ha habido críticas al respecto, todos han votado a favor y se ha aprobado la modificación, por lo que está previsto que las ayudas se reciban en este mismo año decidiendo si serán directas obonos de compra. "Llegan tarde, pero mejor tarde a que no lleguen", destacó Luis Seara del BNG.

A pesar de que hubo unanimidad en cuanto al único punto de la orden del día del pleno extraordinario, la sesión no ha estado exenta de polémica.

Esta misma semana el regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, anunciaba el cese de todo el personal eventual de la oposición, una oposición que lo achaca a la "intención de compensar las asignaciones económicas" que no votaron favorablemente en el pleno municipal.

Con esa idea, Rafa Villarino, el portavoz socialista, ha criticado que en el pleno no estaban todos porque faltaban los trabajadores de los grupos políticos de la oposición, algo que ha achacado a que "el señor Alcalde ingresará unos 280.000 euros al año".

"60.000 por su sueldo como alcalde, cerca de 67.000 por las asignaciones económicas por edil y además el impuesto revolucionario que impone despilfarrando fondos públicos en su televisión", detalló.

La respuesta de Jácome ha sido que llamó a un trabajador eventual del PSOE por "una cuestión de cortesía", explicándole que iban a proceder a su cese y que "los culpables" eran "sus jefes, el PSOE".

"Me parece inaudito lo que hizo el partido. Estaban de acuerdo hace unos meses con protegernos ante el transfuguismo, montamos el expediente con todo el trabajo, me dicen que traiga informes favorables y que votarán a favor; los tenemos y para que DO pierda dinero votan en contra. Solo por fastidiar, es inaudito", ha remarcado el alcalde.

Por ello ha insistido en que "el pacto de caballeros está roto" y que él "no" tiene que "continuar haciendo algo en lo que no cree".

Asimismo ha indicado que el "impuesto revolucionario" no es tal, exponiendo que "hace un año y pico" en A Coruña "sacaron una reglas de lo que tenían que pagar los eventuales de forma obligatoria al partido", algo que "es completamente normal y que aquí, que no es obligatorio, critican", ha relatado.

"Unos asesores dan donaciones y otros no, depende de las circunstancias de cada uno y de las competencias que tengan", ha explicado Jácome.

Con todo, el partido afectado por no haberse aceptado la compensación de las asignaciones económicas ha sido Ciudadanos y así lo ha hecho saber el portavoz, José Araujo, que ha apuntado a su partido como "un daño colateral y una víctima".

"No solo perdemos la asignación económica de un caso de transfuguismo, sino que, porque el PSOE incumple un acuerdo, se nos cesa a un personal eventual", ha lamentado.

Por ello ha advertido que, a partir de este momento, va "por libre". "No me vengan con consensos para otras cosas, voy a funcionar así", ha zanjado.