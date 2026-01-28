Pleno.- El Parlamento insta al Gobierno a defender en la UE que se mantenga el presupuesto específico de la PAC - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado, por unanimidad, una moción del BNG para instar a la Xunta a intensificar los controles sobre el furtivismo en el sector pesquero y marisquero gallego y destinar a la lucha contra la pesca ilegal más medios, humanos y presupuestarios.

Además, el texto recoge instar al Gobierno a intensificar los controles y los medios para la lucha contra la importación ilegal de productos del mar.

También reclama elaborar y llevar a cabo campañas de concienciación ciudadana para evitar que los consumidores adquieran productos ilegales e intensificar los controles en las plazas de abastos, en los locales de depuración, en los de hostelería o en cualquier otro que se considere para tratar de reducir la entrada, distribución y venta de los productos del mar de procedencia ilegal.

Por último, la iniciativa, que defendió este martes la nacionalista Rosana Pérez, insta a la Xunta a desarrollar todas las acciones necesarias para amparar y proteger los productos pesqueros y marisqueros gallegos, identificándolos con claridad y promocionándolos prioritariamente sobre cualquier otro de procedencia foránea.

La votación se ha realizado por puntos y el Grupo Popular ha rechazado dos de los puntos que incluía inicialmente la propuesta del Bloque, en concreto, el que pedía aumentar el presupuesto destinado a colaborar en la financiación de labores de vigilancia que llevan a cabo las cofradías y establecer canales de diálogo y de colaboración permanente con las autoridades pesqueras portuguesas.