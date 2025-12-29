El pleno de Vigo pide el cese de la conselleira de Medio Ambiente por su "irresponsable gestión" de la presa de Eiras

VIGO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Vigo ha aprobado, con los votos a favor de los socialistas y la abstención del BNG, una moción que solicita el cese de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, por su "irresponsable gestión" de la presa de Eiras.

La iniciativa, presentada por el PSOE, fue defendida por Javier Pardo, quien ha relatado la situación vivida tras conocerse el deterioro de dos válvulas de la denominada presa.

"Una de las válvulas falló en abril de este año, hace ocho mes. Otra válvula en octubre. A día de hoy, siguen sin cambiarse", ha criticado, apuntando a que es la Xunta la que se encarga desde 2023 de la conservación y el mantenimiento de Eiras.

Tras él, ha hablado el portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, quien ha lamentado que el Gobierno gallego conociese hace meses la situación y "no hiciese nada"; acusando a la Xunta de crear una "alarma irresponsable" que a su vez desembocó en "un nuevo episodio del permanente tira y afloja partidista de reproches y acusaciones cruzadas" entre Xunta y Ayuntamiento de Vigo.

Desde el PP, Fernando González Abeijón ha asegurado que esta moción es fruto de la "obsesión permanente" del alcalde, Abel Caballero, por cargar contra el Ejecutivo autonómico. Una obsesión que, según ha dicho, acaban "pagando los vigueses".

A su juicio, las válvulas estaban deterioradas por la ausencia de mantenimiento preventivo que debería haber llevado a cabo el Ayuntamiento, que es quien las manipula.

Esta "dejación clara de funciones prolongada en el tiempo" hizo que se llegase a esta situación, subrayando que la Xunta ya trabaja en el cambio de las cuatro válvulas, con una inversión urgente de unos 2,3 millones de euros.

"Menos mociones teatrales, menos culpar siempre a otros y más asumir errores propios", ha reivindicado.

Pese a todo, la iniciativa ha salido adelante con el 'sí' del PSOE, el 'no' del PP y la abstención del BNG.