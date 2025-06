La Xunta licitará por más de 90 millones el transporte escolar y limitará los lotes a un mismo adjudicatario

Calvo denuncia la "desidia" del Gobierno con ferrocarril gallego y la oposición le reprocha "minimizar las deficiencias" del autobús

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha explicado que el Gobierno gallego prevé licitar por más de 90 millones, lo que supone un incremento del 9,8% con respecto a la contratación del año 2021, el servicio de transporte escolar, que pasará de 57 a 71 contratos.

En su comparecencia en el pleno del Parlamento de Galicia, Diego Calvo ha explicado que el Ejecutivo autonómico trabaja para que estos contratos entren en vigor en el próximo curso con una vigencia inicial de dos años, que serán prorrogables por un máximo de tres.

Entre las novedades, la Xunta trabaja para pasar de 57 a 71 contratos con el objetivo de "buscar una mayor eficiencia" en las rutas y "fomentar la concurrencia y la participación de empresas más pequeñas". Además, se integrarán algunos servicios en las líneas de transporte compartido que darán cobertura a más usuarios generales, se reordenarán lotes y se fusionará o dividirán contratos. Así, se limitarán a diez el número de lotes que podrá adjudicarse a un mismo licitador.

Diego Calvo ha detallado que, en total, serán 1.490 líneas de transporte escolar, en las que se seguirá manteniendo el personal acompañante, a las que se añaden más de 2.000 líneas compartidas.

SERVICIOS DURANTE EL VERANO

Asimismo, ha avanzado que desde el 1 de julio al 30 de septiembre se activarán 22.000 servicios específicos durante el verano en un total de 90 líneas para dar respuesta al incremento de desplazamientos en la época estival a espacios naturales como la Praia das Catedrais, el Parque Natural das Fragas do Eume, las fiestas, las verbenas y festivales, las playas y parques acuáticos.

También se reforzarán los autobuses en la comarca de O Salnés y su conexión con Pontevedra; los servicios nocturnos durante los fines de mesana para poder desplazarse en los trayectos Marín-Pontevedra, Baiona-Vigo y el corredor O Grove-Sanxenxo-Pontevedra, y aquellos especialmente indicados para atender las demandas de los peregrinos.

Además, se prevén servicios y ajustes en las Rías Baixas, en concreto, en la Illa de Arousa, con una línea de interés municipal (SIMU) para atender la demanda, al igual que en Nigrán y Sanxenxo, y con refuerzos en Cangas para conectar con las playas.

En su intervención, además, el conselleiro de Presidencia ha anunciado que el próximo año se prevé la puesta en marcha de la nueva Línea Conecta Ferrol-As Pontes-Lugo para unir ambas ciudades en 1 hora y media. La propuesta inicial contempla activar dos servicios por sentido de lunes a domingo, hasta alcanzar 28 servicios semanales que se suman a los 21 actuales, lo que supone un total en esta línea de 49 servicios a la semana.

TRANSPORTE FERROVIARIO

En una comparecencia en la que ha calificado de "despropósito" que el Gobierno central pretenda que la Xunta y los ayuntamientos asuman el impulso de los aeropuertos gallegos y ha instado a Aena a liderar una "planificación coordinada", Diego Calvo ha vuelto a censurar la "falta de compromiso" del Ministerio de Transportes con el transporte ferroviario en Galicia.

Así, se ha referido a las averías, incumplimientos de horarios y fallos en la web de Renfe, ha criticado la supresión de servicios y ha censurado que se sigan sin recuperar los trenes de media distancia eliminados durante la pandemia de la covid. A ello, conforme ha censurado, se suman "la limitación" en la venta anticipada en los billetes, que "evidencia los agravios comparativos del Gobierno central con Galicia".

En cuanto a la alta velocidad, ha lamentado que, pese al aumento del número de viajeros del AVE, el Ejecutivo estatal mantiene las mismas conexiones que en 2021 y ha censurado que la falta de planificación y gestión del departamento que dirige Óscar Puente implique que los refuerzos de verano dejen desde esta semana a Ferrol sin su única conexión directa con Madrid, aumentos en el tiempo de espera en Lugo y una frecuencia menos en Vilagarcía y A Gudiña.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Enfrente, el primero en intervenir ha sido el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ha censurado la pérdida de servicios ferroviarios en la estación de A Gudiña, un asunto que ha dicho que ha motivado una reunión de los alcaldes de las diferentes comarcas de la zona oriental de la provincia de Ourense. "Es un ejemplo más de lo poco que importa la provincia, tanto para los sucesivos gobiernos de la Xunta como en este caso, para los gobiernos en Madrid", ha afirmado para señalar que se trata de una "cuestión indignante" para los vecinos.

Por su parte, el parlamentario del PSdeG Carlos López Font ha censurado que la Xunta de Galicia minimice las deficiencias del transporte de autobús mientras critica el "refuerzo histórico" en la conexión ferroviaria en Galicia por parte del Estado".

Font ha acusado al Gobierno gallego de esconder el crisol de deficiencias en el transporte por carretera bajo una estrategia de "triunfalismo, falta de transparencia y grandes cifras". Además, ha criticado que la Xunta trate de esconder esta "situación desastrosa" provocada por su gestión mientras busca "confrontación a cualquier precio" con el Ejecutivo estatal.

En este sentido, ha reclamado a la Xunta que "abandone la confrontación" y de paso a la gestión directa, a la colaboración con el Estado y a la lealtad en la "necesaria colaboración institucional".

Por su parte, el nacionalista Paulo Ríos ha asegurado coincidir con en "análisis" del conselleiro al señalar que el transporte ferroviario en Galicia "es un desastre", pero ha censurado que a la Xunta le falten "propuestas y proactividad" para reclamar su mejora. "No lo hicieron con Rajoy y no lo están haciendo ahora", ha censurado para criticar que la Xunta no aprovechase la Conferencia de Presidentes para trasladar este asunto, sino que prefiriese "hacer simplemente el paripé" que "mandaban la señora Ayuso y el señor Feijóo".

"Ustedes están aquí para lo que están, que es para defender los intereses de los gallegos y las gallegas", ha dicho. Tras ello, ha puesto en valor la actuación del BNG en este asunto, al asegurar que las reclamaciones en materia ferroviaria fueron incluidas en el acuerdo de investidura con el PSOE.

Además, sobre el transporte por carretera y tras hacer referencia a una encuesta de la Xunta sobre el servicio, ha considerado necesario llevar a cabo un análisis riguroso sobre el estado actual y reconocer que hay asuntos en los que se debe mejorar como el número de plazas o la puntualidad.

Por su parte, el parlamentario del PPdeG Gonzalo Trenor ha destacado que el objetivo de la Xunta es seguir invirtiendo y mejorando los servicios de transporte que piden los usuarios frente a lo que ha calificado de "modelo de abandono" del Ejecutivo estatal.

REFERENCIAS A LA DIMISIÓN DE VILLARES

Todo ello en un debate en el que los diputados del BNG y del PSdeG han aprovechado para cargar contra la actuación del Gobierno gallego al respaldar al que fuera conselleiro do Mar Alfonso Villares tras su dimisión por una denuncia de agresión sexual.