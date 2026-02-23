Población gallega en México, confinada en sus viviendas tras la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La muerte a manos de efectivos federales mexicanos de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desencadenado una oleada de disturbios en el país centroamericano, obligando a las autoridades a decretar la alerta roja en varias ciudades y pidiendo a la población que no saliese de sus casas.

De esta manera, ciudadanos gallegos en el país han sufrido las consecuencias de esta situación, que ha cerrado comercios y ha impedido la circulación del transporte público en varios estados mexicanos este domingo.

Tal como ha informado el presidente de la Unión Mexicana de Empresarios Gallegos (Umegal), Manuel Ángel Hermida, ciudades como Puebla o Querétaro han sido algunas de las que han sufrido cortes en sus carreteras de acceso, después de que las autoridades solicitasen a las personas que se quedasen confinadas en sus casas para evitar daños mayores.

En declaraciones a Europa Press, Hermida ha indicado que, en su caso, familiares y amigos que habitan en esas regiones se han visto obligados a estar este domingo en sus casas. Sin embargo, él ha podido hacer "vida normal" al encontrarse en Ciudad de México.

Pese a todo, ha subrayado que, por ahora, los disturbios no se han cobrado ninguna vida humana y, este lunes, la situación es "más tranquila" en el país, "sin ninguna mala noticia a destacar".

EXTREMAR PRECAUCIONES

Precisamente este lunes las autoridades españolas han pedido a sus nacionales en México que extremen las precauciones y eviten los pasos fronterizos entre el país latinoamericano y Estados Unidos, en particular los de los estados de Tamaulipas y Baja California, ante la oleada de disturbios.

"Como medida de seguridad se recomienda evitar los cruces de frontera entre México y Estados Unidos por los pasos de Reynosa (estado de Tamaulipas) y Tijuana (estado de Baja California), así como extremar al máximo las precauciones", ha indicado la Embajada de España en México en su cuenta de 'X'.

Además, en declaraciones en Bruselas, donde ha asistido al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que está siguiendo "muy de cerca la situación en estos momentos en México, muy especialmente lo que es la demarcación consular de Guadalajara".

"Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren o bien por turismo o por motivos profesionales de paso en estos momentos en México", en particular en la zona de Guadalajara, "y que, por lo tanto, no nos consten en nuestro registro de matrícula consular que se pongan en contacto con el Consulado", ha dicho el ministro.

Albares ha reconocido que "hay algunos grupos de españoles que están teniendo dificultades en torno a los aeropuertos, de movilidad o en torno a algunos hoteles, pero estamos en contacto con ellos intentando solventar lo antes posible la situación en la que se encuentran".

Gobiernos de otros países como Estados Unidos, Canadá, Rusia o Ecuador ya han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos que se encuentren en México, a quienes han emplazado a refugiarse, limitar sus movimientos y atender a las orientaciones de las autoridades locales.