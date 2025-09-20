Podemos Lugo considera un acto "racista y gravísimo" el ataque al centro de menores migrantes en Monforte -.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Lugo ha condenado "con toda rotundidad" el ataque con un cóctel molotov al edificio que albergará el nuevo centro de migrantes de la Xunta en Monforte (Lugo). Un acto que ha calificado de "racista y gravísimo", y que ha relacionado con "los discursos de odio que PP y Vox alimentan desde las instituciones".

En concreto, fue durante la madrugada de este sábado cuando, en torno a las 03.00 horas, se produjo un ataque con varios cóctel molotov contra este inmueble, ubicado en Monforte de Lemos (Lugo), hechos que la Policía Nacional actualmente investiga.

"No estamos ante un hecho aislado, hace solo unos días PP y Vox votaban contra la #RegularizaciónPorArraigo, y la propia Xunta mostró su oposición a la acogida de menores migrantes en Galicia. Estas decisiones y declaraciones crean un clima social hostil que legitima la violencia contra las personas más vulnerables", ha señalado en un comunicado la formación.

Además, ha insistido en que "ningún niño es ilegal y todos tienen derecho la protección y dignidad", en esta línea, ha aseverado que Galicia debe ser "tierra de acogida y solidaridad, nunca de exclusión".

Por todo ello, ha reclamado a la Xunta y al Gobierno central que pongan en marcha medidas recogidas en su documento antirracista, entre ellas, "programas educativos y campañas públicas contra el racismo y la xenofobia; protección efectiva y recursos para menores migrantes en situación de vulnerabilidad y formación obligatoria en diversidad y derechos humanos para personal de la administración, así como de las fuerzas de seguridad".

Pero también mecanismos de denuncia y seguimiento contra delitos de odio, con estadísticas públicas y acciones concretas, y apoyo a entidades sociales que trabajan por la inclusión y los derechos de las personas migrantes.

"Defender a los menores migrantes es defender la democracia, la convivencia y los derechos humanos. Galicia no puede permitirse retroceder frente al racismo", ha concluido la formación.