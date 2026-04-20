La Policía Local de Lugo denuncia a más de 380 conductores en una semana por exceso de velocidad

Control de la Policía Local de Lugo. - POLICÍA LOCAL LUGO

LUGO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Lugo ha detectado a 382 coches que circulaban a más velocidad de la permitida en diferentes puntos de la capital lucense.

Según ha trasladado la Policía en una nota de prensa, a lo largo de la semana se realizaron más de 20 dispositivos de control en las calles Aller Ulloa y San Roque, Rolda da Muralla, Carretera Vieja de Santiago, Rolda do Carme, y avenidas Magoi, Infanta Elena, Madrid y Benigno Rivera, controlando la velocidad de más de 3.000 vehículos.

En concreto, en la Rolda do Carme, donde la circulación está limitada a 30 km/h, se detectó a algún vehículo a 79 km/h (sancionado con multa de 500 euros y detracción de 6 puntos del permiso de conducir).

En la Avenida Infanta Elena, limitada a 50 km/h, se detectó la circulación de algún vehículo a 104 km/h (multado con 600 euros y detracción de 6 puntos del permiso de conducir).

Asimismo, en la Avenida de Madrid, limitada a 50 km/h, se detectó a algún vehículo circulando a 105 km/h (sancionado con multa de 600 euros y detracción de 6 puntos del permiso de conducir).

En el caso de estos dos últimos vehículos, se encontraban próximos a la comisión de un hecho delictuoso, teniendo en cuenta que, a partir de 110 km/h en zonas limitadas a 50 km/h, constituye un delito contra la seguridad vial, al exceder en 60 km/h la velocidade máxima establecida.