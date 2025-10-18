La Policía Nacional alerta de una nueva oleada de estafas bajo la modalidad del "hijo en apuros"

La Jefatura Superior de Galicia pone el foco en A Coruña e incide en las medidas de prevención

A CORUÑA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado en Galicia, con el foco en A Coruña, de la detección en las últimas semanas de una nueva oleada de estafas bajo la modalidad del "hijo en apuros", un tipo de fraude que "utiliza la ingeniería social y la urgencia emocional para obtener importantes sumas de dinero de cada una de sus víctimas"

El engaño se basa en el aprovechamiento de la confianza y el vínculo familiar, siguiendo un patrón muy similar en la mayoría de los casos. La víctima (padre o madre) recibe un mensaje, generalmente a través de WhatsApp o SMS, desde un número de teléfono desconocido para ellos en el que se hace pasar por su hijo.

La excusa habitual es que su hijo o hija tiene su teléfono habitual estropeado, perdido, que se lo han robado o se ha quedado sin batería, por lo que escribe desde otro número de un amigo o compañero de trabajo.

Inmediatamente, el falso hijo o hija alega una situación de urgencia económica que requiere una actuación inmediata --pagar una factura urgente o una multa, entre otras--, y piden una transferencia insistiendo en la rapidez y en la imposibilidad de contactarles por llamada con cualquier pretexto.

PREVENCIÓN

La Policía remarca que la mejor herramienta contra este tipo de fraude es "la prevención y la verificación de la identidad"; y apela a desconfiar de las peticiones urgentes de dinero que lleguen por vías no habituales.

Además de incidir en tratar de confirmar la identidad del hijo o hija llamando a su propio teléfono o al de otro familiar, remarca que, de no ser esto posible, se formule una pregunta que solo podría responder la persona que dice ser el número desconocido o una cuestión --como aludir a su nieta "Luisa" a sabiendas de que su nieta no se llama así--.