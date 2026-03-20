La Policía toma declaración al herido en la reyerta de Lugo y busca al autor del disparo, ya "plenamente identificado"

Policías acordonan la zona tras una reyerta entre dos familias, en la Rúa Primavera de Lugo, a 18 de marzo de 2026, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

LUGO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Lugo mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de una reyerta entre dos familias de etnia gitana que tuvo lugar el pasado miércoles en la ciudad, en la que una persona resultó herida por un impacto de bala en una pierna, y tiene activo un operativo de búsqueda para localizar al autor del disparo, que ya está "plenamente identificado".

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes policiales, que también han confirmado que, por el momento, el dispositivo de búsqueda no ha dado resultado, por lo que no hay detenciones.

Por otra parte, las mismas fuentes han señalado que ya se ha tomado declaración a la víctima, que permanece hospitalizada en el Lucus Augusti, aunque no ha formalizado denuncia por ahora y su estado no reviste gravedad.

En el marco de la investigación, y como medida preventiva, la Policía Nacional ha desplegado efectivos en las zonas de residencia de las familias implicadas en la pelea, así como en las inmediaciones del hospital.

REYERTA EN PLENA CALLE

Los hechos ocurrieron sobre las 14.00 horas del pasado miércoles, cuando se produjo un enfrentamiento entre miembros de dos clanes enfrentados en la calle Primavera, con varios viandantes como testigos.

En el marco de esa reyerta, además de los gritos y amenazas mutuas, una persona efectuó un disparo que alcanzó a un hombre en un pierna y luego huyó en un vehículo.

El incidente, además de movilizar un amplio dispositivo con agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, obligó a cortar la calzada, ocupada por los integrantes de los clanes.