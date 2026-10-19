Política Social, Educación, Cultura y Sanidade lideran alzas en cuentas de 2027, con Vivenda por debajo de la media

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en el Parlamento - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las consellería de Política Social (+10,4%), Educación (7,5%), Cultura (6,5%) y Sanidade (6,4%) lideran el crecimiento en los presupuestos de la Xunta para 2027, todas ellas al mismo nivel o por encima del aumento medio del 6,4% de unas cuentas que alcanzan de forma global los 15.158 millones de euros.

De este modo, la Consellería de Sanidade supera por primera vez los 6.000 millones (6.031,2 millones). Le siguen de forma global los 3.314,9 millones de Educación y los 1.535 millones de Política Social.

En el otro extremo, Medio Ambiente se anota la subida más contenida en comparativa con 2026, con solo un 0,5% más. Por debajo de la media están también los departamentos de: Emprego (2,1%); Facenda (2,3%); Mar (4,1%); Presidencia (4,1%); Economía e Industria (4,2%); Medio Rural (5%); así como Vivenda (5,2%), en este caso un punto por debajo del avance medio.

De ello ha informado el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en su comparecencia ante los medios tras hacer entrega de las cuentas al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, para comenzar con su trámite parlamentario.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)