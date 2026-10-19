Rueda reivindica el presupuesto de vivienda, con un alza que la Xunta eleva al 27% con los organismos del área

Rueda comparece tras el Consello del lunes 19 de octubre. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido, frente a las críticas de la oposición, la inversión en políticas de vivienda que incorpora el proyecto de presupuestos autonómicos para 2027, del que ha afirmado que "sigue siendo muy cuantioso y aumentando".

Lo ha manifestado en relación a unas cuentas en las que Política Social, Educación, Cultura y Sanidade lideran las alzas, con la Consellería de Vivenda por debajo de la media (aunque con un incremento del 5,2%), según los datos facilitados por la Xunta.

Sin embargo, en lo que respecta al global del presupuesto para una materia que Rueda considera clave en la legislatura, fuentes de la Xunta han aclarado que el presupuesto de la Consellería de Vivenda, contando el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (que están ejecutando las nuevas viviendas públicas), alcanzará los 810 millones de euros.

En concreto, la Xunta sostiene que esta cifra supone un alza del 27% en relación al presupuesto correspondiente a este ejercicio (cuando se sumaron 636 millones), lo que supondría que, si se tienen en cuenta todas las partidas de los organismos del área, la subida cuadriplica el crecimiento medio del Orzamento.

Por su parte, Rueda ha ironizado con que la postura de la oposición puede ser "una rectificación", dado que hasta el momento afirmaba que la Xunta "no estaba haciendo absolutamente nada" en materia de vivienda, pero aún así ha instado a sus rivales políticos a "mirar bien" el documento.

"Que miren bien, porque hay varias partidas relacionadas con vivienda. El montante global es muy importante", ha resaltado, antes de explicar que el año pasado había "partidas muy significativas" ligadas a promociones y que este año "ya se van a acabar varias de ellas", por lo que resulta "lógico" que la inversión sea "diferente".

Dicho esto, ha defendido que el presupuesto en vivienda "sigue siendo muy cuantioso y sigue aumentando".

58 VIVIENDAS EN A CORUÑA

Antes, el Gobierno gallego ha autorizado en su reunión semanal la próxima licitación del contrato de ejecución de las obras de construcción de 58 nuevas viviendas de promoción pública, garajes y trasteros, en la ciudad de A Coruña, que se construirán en la parcela localizada en la parcela 5D en Os Rosais, cedida por el Ayuntamiento.

El presupuesto total de la Xunta en esta nueva promoción pública supera los 11 millones, y en él se incluye el importe de la licitación del contrato de esta nueva obra, por más de 10,6 millones, a los que se añaden los más de 472.000 euros de la licitación de la redacción del proyectos básico y de ejecución y dirección de obra.

La Xunta recuerda que en A Coruña se están desarrollando un total de 1.048 viviendas.

ACAMPADAS

En otro orden de asuntos, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente ha sido preguntado acerca de si comparte con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que las acampadas de protesta por el derecho a una vivienda digna deben levantarse.

Rueda ha respondido que "hay que respetar todas las manifestaciones", antes de pedir "civismo" por parte de los que protestan --en Galicia hay protestas de este tipo en Santiago, Pontevedra y Vigo-- y que se "respeten los entornos en los que están, que es muy importante".

En su intervención, ha defendido que "el camino efectivo" de actuación es el de la Xunta para favorecer que haya más vivienda, pero ha insistido en que, más allá "del uso político" que se pueda intentar dar a las protestas, considera que hay "personas de buena fe" que participan en ellas, y ha agregado que no es competencia suya ni la autorización ni levantar las acampadas.