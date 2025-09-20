Pontón acusa a Rueda de "sumisión" ante el PP sobre Gaza: "Nadie entiende por qué se niega a condenar el genocidio"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la comparecencia tras la primera reunión del Consello Nacional de este curso, a 20 de septiembre de 2025. - BNG

Pide que reectifique su postura en el próximo pleno y deje de estar en el "lado equivocado de la historia"

TEO (A CORUÑA), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "sumisión ante el PP de Madrid" en relación a la ofensiva israelí sobre Gaza: "Nadie en Galicia entiende por qué se niega a condenar el genocidio contra el pueblo palestino".

De esta forma lo ha criticado en la comparecencia ante los medios tras la primera reunión del curso del Consello Nacional de la Xunta, donde ha llamado a su formación a "actuar como un verdadero gobierno alternativo" frente a un Ejecutivo gallego que "antepone los intereses del PP a Galicia" en cuestiones como los incendios, la quita de la deuda o la AP-9.

En este sentido, ha cargado contra el PPdeG por querer "importar" la "política de la crispación y el insulto" desde Madrid. Entre otros, ha recordado declaraciones del portavoz parlamentario de los populares, Alberto Pazos, durante el primer pleno del curso, cuando dijo: "No admito que me llame carroñero ni la hembra alfa del clan de hienas, ni el cabecilla de un comité de buitres".

Pontón, que se dio por aludida a la mención de "hembra alfa del clan de hienas", ha acusado al PPdeG de utilizar la "crispación madrileña" para "tapar su falta de proyecto de país". En sus palabras, "el Gobierno de Rueda no gobierna, insulta" y también "hace propaganda", "busca culpables" y "trabaja para las empresas amigas del PP".

"Esta es una estrategia consciente. Cuando más se habla de los insultos, menos se habla de los incendios, de la sanidad pública, de la educación, de la luz o de la precariedad laboral que sufren miles de gallegos y gallegas", ha expuesto. En contraposición, ha situado la "prioridad" del BNG en la defensa "con dignidad" de los intereses de Galicia.

PETICIÓN DE CONDENA DEL GENOCIDIO EN GAZA

"Si hay un asunto en el que el nivel de sumisión de rueda al Partido Popular de Madrid resulta humanamente intolerable es su negativa a condenar el genocidio en Gaza", ha clarificado Pontón, en relación a la postura sobre la masacre en este territorio, que el PP, a nivel nacional, ha evitado llamar 'genocidio' hasta el momento.

Tras mencionar a las miles de personas asesinadas y que están pasando hambre, la líder de la oposición en el Parlamento de Galicia se ha preguntado, de forma retórica, "qué mas tiene que pasar para que Rueda acepte que estamos ante un genocidio".

En este contexto, ha llamado al presidente de la Xunta a reectificar en su postura en el pleno de la próxima semana, en el que esta será una de las cuestiones centrales a través de iniciativas de diversa índole registradas por el BNG y el PSOE. "Espero que deje de estar al lado equivocado de la historia", ha instado Pontón.

"GESTIÓN NEFASTA" DE LOS INCENDIOS

La gestión de la ola de incendios de este verano, así como los que actualmente queman terreno en Pantón (Lugo) y O Bolo (Ourense), ha sido otros de los ejemplos de "desgobierno" que ha situado la portavoz nacional del BNG, que ha enviado su apoyo a los vecinos afectados por los fuegos todavía activos en el interior de Galicia.

En este sentido, ha afeado al PPdeG "35 años de políticas de abandono del medio rural y de eucaliptización", que convierten al monte "en un polvorín". "Lejos de pedir perdón por una gestión nefasta, Rueda ha optado por la prepotencia política y por la autoexculpación, sin asumir errores ni responsabilidades", ha censurado.

A continuación, ha instado al presidente a aceptar la comisión de investigación sobre incendios pedida por el BNG para analizar qué falló y tomar medidas para prevenir situaciones similares.

En la misma línea, ha pedido apostar por un modelo forestal "a favor del rural, del territorio y del medio ambiente" y "dejar atrás una política al servicio de las pasteras": "La política forestal de este país no la pueden marcar ni Ence ni Altri".