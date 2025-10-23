Pontón acusa a la Xunta de incumplir su promesa de ampliar los cribados de cáncer de mama a mujeres de 45 a 50 años

Archivo - La líder del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa - BNG - Archivo

LUGO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado este jueves en Lugo que la Xunta de Galicia sigue sin aplicar la ampliación del programa de detección precoz del cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 50 años, una medida que el presidente Alfonso Rueda había anunciado hace tres años.

Pontón hizo estas declaraciones tras la reunión que mantuvo con la dirección de la Escola Politécnica Superior de Lugo para hablar sobre medidas contra los incendios forestales.

La líder nacionalista reclamó explicaciones al presidente gallego por lo que considera un incumplimiento "flagrante" en materia de salud pública. "Hace tres años se comprometió a ampliar el programa de cribado del cáncer de mama, pero las mujeres gallegas de entre 45 y 50 años siguen sin ser llamadas", dijo.

Pontón exigió además que el Ejecutivo autonómico haga públicos los datos reales de los cribados realizados en Galicia. "¿Qué tiene que ocultar el Partido Popular?", se preguntó, antes de anunciar que el BNG solicitará formalmente en el Parlamento gallego que se entregue esa información de "manera inmediata".

La dirigente del Bloque subrayó que la prevención del cáncer de mama "no puede convertirse en un eslogan propagandístico ni en una herramienta de estrategia partidista", y reprochó a Rueda que utilice "la salud de las mujeres gallegas como un instrumento político".

"Con la salud de las gallegas no se juega -advirtió-. No se puede prometer algo tan serio solo para obtener rédito electoral y después guardarlo en un cajón".

Pontón cerró su intervención reclamando transparencia, planificación y compromiso real con la sanidad pública, recordando que la detección precoz salva vidas.