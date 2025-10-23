Xunta defiende que ya criba el cáncer de mama entre mujeres de 45 a 49 años, pero fuera del programa de detección precoz

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia asegura que ya está cribando por cáncer de mama a mujeres de 45 a 49 años dentro del proyecto 'Xenoma Galicia', que ya ha analizado en su programa piloto 2.000 muestras recopiladas en personas de entre 35 y 70 años para buscar indicios de padecer enfermedades como esta y otras.

Así lo defiende en un comunicado remitido a los medios tras declaraciones de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que ha denunciado este jueves en Lugo que la Xunta sigue sin aplicar la ampliación del programa de detección precoz del cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 50 años anunciada por Rueda hace varios años.

En este contexto, la Xunta ha recordado que, en septiembre de 2023, amplió "de forma pionera" el rango de edad de la población diana para participar en el programa de detección temprana de cáncer de mama hasta los 74 años, que abarca a mujeres desde los 50 años.

Además de esta ampliación del programa de detección precoz, el Gobierno gallego defiende que se está efectuando un cribado de cáncer de mama en las mujeres de 45 a 49 años en el marco de 'Xenoma Galicia'.

"Mediante el desarrollo progresivo de ese proyecto, que ya realizó 2.000 muestras en el programa piloto en marcha y en las que se cribaron mujeres de esta edad, se llegará al conjunto de mujeres de esa franja de edad", recoge la Consellería de Sanidade, sin especificar el dato concreto sobre este grupo poblacional.

Asimismo, el Gobierno gallego remarca que es "transparente" en cuanto a los datos de más de 400 indicadores de salud, incluidos los relativos a los cribados poblacionales de detección precoz de cáncer, a través de la web del Observatorio de Saúde Pública.

En relación al programa de detección de cáncer de mama, el portal recoge el número de mujeres invitadas, la tasa de participación, la tasa de detección y el porcentaje de personas con la enfermedad en estadio 0 y I. En ningún caso incluye tampoco el dato por franja de edad.