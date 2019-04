Pontón (BNG) critica a los políticos que solo acuden a Galicia a hacer "turismo electoral"

Publicado 13/04/2019 18:35:41 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha ironizado sobre los candidatos de las fuerzas estatales que, una campaña más, ejercen el "repetitivo papel de paracaidistas" en busca de votos y sólo acuden a Galicia a hacer "turismo electoral".

En un mitin celebrado este sábado en Lugo y del que ha informado el BNG en un comunicado, Pontón ha pedido el voto para un Bloque "en remontada" que aspira a ser "decisivo" en la política del Estado en un escenario sin mayorías absolutas y en el que los diputados nacionalistas usarían su fuerza para pasar la página de cuatro años de "discriminación" con Galicia.

"Vienen a hacer turismo electoral y no se molestan en hacer propuestas para resolver los problemas que tenemos en el país ni cuando vienen aquí", ha censurado la jefa de filas de los nacionalistas gallegos, que ha criticado que el gran tema de la campaña sea "el debate a cinco".

En su intervención, Pontón ha hecho un pronóstico del que se ha mostrado tan convencida que incluso se ha atrevido a apostar su coche. "Estoy segura de que no lo voy a perder. En ese debate en el que participará la colección de machos alfa de la política estatal, ni Pedro, ni Pablo, ni el otro Pablo, ni Rivera, ni el reconquistador van a dedicar ni un sólo minuto a hablar de Galicia. Solo quieren el botín de los votos", ha indicado.

Precisamente, para hablar de Galicia, ha recordado que su formación propuesto al resto de las fuerzas gallegas celebrar un debate en la Televisión de Galicia en horario de máxima audiencia. Con todo, ha señalado que el "campeón de los debates" --en referencia a Feijóo-- "dijo que no".

Pontón ha pedido el voto para el Bloque para "ser decisivos en la política del Estado a favor de los gallegos y gallegas en un escenario sin mayorías absolutas". El reto el 28A "no está en optar por una derecha echada a monte o por una izquierda que no fue capaz de derogar las contrarreformas laborales, la ley mordaza o la LOMCE. La decisión es Galicia si o Galicia no, y este 28A miles de gallegos van a decir Galicia sí cogiendo la papeleta del BNG", ha concluido.

REIVINDICACIONES

Infraestructuras, "sangría demográfica" y acabar con el "expolio energético" que pone "miles de empleos en la picota" en el sector industrial y agroganadero han centrado las reivindicaciones de la candidata al Congreso por la provincia de Lugo, Maite Ferreiro.

"El BNG tiene propuestas como la tarifa eléctrica gallega, que daría estabilidad a las empresas electrointensivas como Alcoa, en A Mariña", ha manifestado la aspirante a la Cámara baja. "Y también en las explotaciones agroganaderas en las que el coste energético supone uno de los más importantes gastos de producción", ha señalado.