Pontón (BNG) duda que adelantar el toque de queda frene contagios e insta a un confinamiento de 15 días

A CORUÑA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido tanto a la Xunta como al Gobierno central medidas "eficaces" para frenar los contagios por Covid-19 y ha vuelto a instar a un confinamiento de 15 días.

A preguntas de los periodistas, coincidiendo con la presentación de un proyecto para la regeneración de las rías, ha puesto en cuestión la medida de adelantar el toque de queda. Así, ha manifestado que tiene "la sensación" de que "la clave" para frenar la pandemia no es esa medida.

Por ello, ha instado tanto a Xunta como a Gobierno a poner sobre la mesa una medida "real". "Medidas eficaces y contundentes para poder frenar la cadena de contagios que en estos momentos está descontrolada, afectando a miles de personas y que ha producido un número de muertos inasumible como sociedad".

En este sentido, ha recordado que el BNG planteó un confinamiento que sea de 15 días y evaluar, posteriormente, "si es suficiente". A ello, le sumó medidas económicas para los sectores que sufran restricciones.

"Y poner freno a una situación en la que la ciudadnía está agotada no solo porque no se ve la luz al final del túnel si no porque también los gobiernos están improvisando medidas y mareándonos con debates que no van al fondo de la cuestión".

"Es un momento critico y a veces hay decisiones difíciles que no nos gustan a nadie pero son las más eficaces", ha insistido Pontón en relación a su propuesta.