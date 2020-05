Pontón (BNG) insiste en que es una "temeridad" convocar elecciones y recuerda a Feijóo que tiene que consultarlo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha insistido este martes en que convocar elecciones en este momento es una "temeridad", pero ha advertido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que en el caso de que vaya a hacerlo, tiene que llamar antes a los partidos políticos para oír su posicionamiento, como está comprometido en el decreto de suspensión.

La convocatoria de elecciones es una potestad estatutaria que le otorga al presidente de la Xunta la capacidad plena de disolver el hemiciclo y llamar a las urnas, como hizo el pasado 11 de febrero, después de que también lo hubiese anunciado el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Pero la situación de crisis sanitaria llevó a los partidos políticos a pactar la suspensión de la cita electoral, prevista para el 5 de abril, lo cual obtuvo el aval jurídico de la junta electoral. En el decreto aprobado por el Consello de la Xunta, del 18 de marzo, se recoge que el presidente del Gobierno autonómico tendrá que consultar a las principales fuerzas políticas, toda vez que entienden los jurídicos que el proceso de consenso que llevó al aplazamiento de la cita electoral debe tenerse en cuenta a la hora de reiniciarlo.

En rueda de prensa este martes, y ante las declaraciones de los últimos días del mandatario autonómico que apuntan al mes de julio, Ana Pontón ha dicho que, "si eso es así" tiene que convocar a los demás partidos cuanto antes.

Para Pontón, es una "temeridad" llamar a las urnas en este momento, cuando lo que se "necesita es un gobierno y un conjunto de la sociedad" centrados en "ganar la batalla" al coronavirus. "Feijóo es el único gallego que está pensando en las elecciones, los gallegos están preocupados por cómo van a conciliar, cómo van a pagar facturas, por si van a tener empleo...", ha enumerado.

Dicho esto, la dirigente nacionalista ha recordado que el acuerdo de los grupos políticos no era solo convocarlos previamente a la fijación de nueva fecha, sino que también pactaron que mientras hubiese estado de alarma no se convocaría una nueva cita con las urnas, por lo que, si se cumple lo acordado, hasta al menos el 25 de mayo no podrían señalarse nuevos comicios en el calendario.

"Y ahora, cuando la unidad en la lucha contra el covid-19 es más importante que nunca, ya no considera una prioridad la lucha contra el coronavirus, ni priorizar la salud de los gallegos. No es el momento de elecciones, estamos en una situación que requiere que todos los gobiernos estén en la lucha contra el covid-19", ha aseverado Ana Pontón, quien ha insistido en que se trata de "una auténtica temeridad hablar de convocatoria electoral".

Pero "si quiere ir a elecciones cuanto antes, tiene que convocar ya a los partidos políticos". En este sentido, ha asegurado que le trasladará que considera que se trata de una "temeridad" y que "ningún gallego está pensando en eso, sino en hacerle frente" al coronavirus.

TRANSPARENCIA

Por otro lado, ha reclamado al Gobierno de la Xunta "transparencia" en los datos que divulga sobre el coronavirus. Así, ha reprochado cualquier posibilidad de "maquear las cifras", puesto que se necesitan los datos precisos para hacer "un análisis demorado".

Así, a preguntas de los periodistas sobre la 'opacidad' de los datos que se publican por parte de la Xunta y la inexistencia de una serie completa de la evolución de la pandemia --según publica este martes 'Praza.gal', Pontón ha indicado que "siempre" es necesaria la "transparencia" y la ausencia de datos es "criticable", al respecto de lo que ha agregado que "mucho más" en "un contexto" como el actual.