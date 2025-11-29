Pontón (BNG) pide a la Xunta "celeridad y contundencia" para que la fábrica de Sargadelos "siga funcionando"

BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido a la Xunta de Galicia que "no mire hacia otro lado" y actúe con la "máxima celeridad y contundencia" para garantizar que la fábrica de Sargadelos en Cervo (Lugo) vaya a "seguir funcionando".

En declaraciones a los medios desde la feria Culturgal, la líder nacionalista ha aludido a las últimas decisiones tomadas por el dueño de Sargadelos, Segismundo García, y las ha situado como un "riesgo" para el empleo y la viabilidad de la factoría, que considera "un símbolo" del patrimonio cultural de Galicia.

El viernes trascendió que García había impuesto un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a 86 trabajadores, de una duración de 15 días y con inicio el 27 de noviembre. Al mismo tiempo, según él mismo trasladó a los medios, se conoció que comunicó al Juzgado su dimisión como CEO.

En este contexto, Pontón ha mostrado su apoyo a los trabajadores y trabajadores de la planta y ha reclamado el cumplimiento de sus derechos en materia laboral y de seguridad: "Nadie se puede creer que está por encima de la ley".

"Reclamamos a la Xunta que actúe con la máxima celeridad y contundencia para evitar que se pierda ni un puesto trabajo en Cervo o que se ponga en riesgo el futuro de una empresa que aglutina una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural y de nuestro legado artístico", ha instado Pontón.