Pontón (BNG) responsabiliza a Feijóo del "esperpento" que vive el Ayuntamiento de Ourense

OURENSE, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha responsabilizado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, del "esperpento" que vive el Ayuntamiento de Ourense.

La líder de los nacionalistas gallegos se ha desplazado hasta Ourense para dar apoyo a los concejales de su formación en la ciudad de As Burgas y para felicitarlos por su "serenidad" ante un gobierno local que, ha asegurado, convierte "los plenos en un circo".

De esta situación, Ana Pontón ha responsabilizado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que es él quién permite "un alcalde letal" y deja la tercera ciudad de Galicia "en un completo abandono".

"Creemos que Ourense necesita apuestas en positivo para salir adelante porque es una ciudad abandonada por Feijóo", ha dicho Pontón, que ha acusado al presidente gallego de "anteponer sus intereses partidistas" al mantener un gobierno local "instalado en el esperpento".

"Ourense merece más que las promesas incumplidas del presidente de la Xunta y obras de segunda que son parches", ha afeado Pontón, que ha puesto como ejemplo la situación del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, "que pasa por un continuo parcheo" en lugar de "poner en marcha un centro hospitalario del siglo XXI como en otras ciudades".

También se ha referido a la situación de distintas calles, en especial la Avenida Otero Pedrayo que "después de más de dos millones de euros no une el campus, no calma el tráfico y no soluciona los problemas de movilidad".

Con todo ello, ha asegurado que queda constatado el "abandono de Ourense", un abandono del que ha incidido "tiene la culpa Feijóo" como "máximo responsable tanto en su faceta de presidente la Xunta como presidente del Partido Popular".

De este modo, ha manifestado que su formación está "empeñada" en hacer propuestas en positivo para "mejorar la vida de los vecinos afrontando los problemas reales de la ciudad".

Ha sido en esta línea cuando, preguntada por si el BNG emprenderá acciones legales ante la expulsión de su portavoz municipal en el pasado pleno, Pontón ha manifestado que la judicialización de la vida municipal es "una de las cuestiones que contribuyen a la parálisis de la ciudad".

Así, ha esgrimido que los nacionalistas "no contribuirán a esta paralización" porque los vecinos "ya saben quién es el responsable". "Y Y no nos movemos un milímetro de nuestro objetivo, seguir trabajando por la ciudad", apostillando que son "alternativa a este desgobierno".

Por su parte, el portavoz municipal, Luis Seara, ha hecho hincapié en la misma idea. "Nadie nos va a hacer perder ni un segundo en nada que no sea nuestro objetivo", ha dicho antes de explicar que ni tiene constancia de la denuncia que leyó el regidor municipal en el pasado pleno, ni "nadie" le "ha tomado, por el momento, declaración".