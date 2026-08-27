Pontón carga contra la "hipocresía" del PP con Ceuta y le acusa de "boicotear" medidas de apoyo a menores migrantes

Pontón, junto con otros cargos nacionalistas durante la visita. - BNG

A CORUÑA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha cargado este jueves contra la "hipocresía" del PP con la crisis migratoria que sufre Ceuta.

Pontón, en una visita a Cariño(A Coruña), donde ha reclamado más inversión para el Xeoparque Cabo Ortegal, ha censurado la actitud de los populares con Ceuta, al denunciar que, por un lado, la formación "dice que hay que solidarizarse", mientras por otro "está boicoteando medidas de apoyo y de cooperación, sobre todo para atender a los niños y niñas que se encuentran en muchos momentos y circunstancias en una situación que es inhumana".

La portavoz nacional del BNG ha defendido que todas las personas tienen derecho a ser tratadas con respeto y que "hay que velar por el bienestar de la infancia".

"Intentar sacar tajada política de un tema tan grave lo único que demuestra es hasta que punto el Partido Popular pasó muchas líneas rojas y vela más por sus intereses partidistas que por el respeto a los derechos humanos y a las personas", ha zanjado.