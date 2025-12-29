Pontón, con Castelao como "referente", despide 2025 reivindicando la vía de la protesta para "defender causas justas"

Captura de un momento del mensaje de Ana Pontón. - EUROPA PRESS

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha elegido el centenario Café Moderno de Pontevedra, en la despedida de 2025, ejercicio en el que se ha conmemorado a Castelao, para su mensaje de fin de año, en el que, con el intelectual galleguista como "referente", apela "a la dignidad y a la esperanza para construir una Galicia y un mundo mejor". Y como ejemplo, sitúa "la dignidad de un pueblo gallego que sale a las calles para defender las causas que considera justas".

Pontón ha optado por este centenario café a modo de "simbólico" tributo a quien, recalca, "fue el primer presidente de Galicia en el exilio y a quien siempre vio en Galicia el gran país que somos" y "siempre soñó una Galicia más grande".

Con Castelao como "referente", la líder del BNG imagina cómo sería hoy la Galicia soñada por el ilustre rianxeiro, repasando algunas de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía: empleo de calidad que permita llegar el fin de mes, el "difícil" acceso a la vivienda "convertida en un bien de especulación", o el "deterioro de los servicios públicos tras 16 años de recortes y privatización del gobierno del PP".

"Sé, y os confieso que una de las cuestiones que más me preocupan, que muchos de vosotros no podéis acceder a una vivienda. Comparto vuestro enfado viendo cómo se especula con un derecho básico y viendo cómo muchos y muchas no podéis pagar un alquiler, pero hay quien vive en áticos de lujo pagados con dinero negro. ¡Cómo no indignarse!", destaca en su mensaje.

Pontón defiende, "igual que haría Castelao" --remarca el BNG en un comunicado--, blindar los servicios públicos, "porque no nos vamos a resignar a tener listas de espera hasta para ver a la médica de familia; ni que tu salud mental dependa de la tarjeta de crédito". Y defiende una Galicia "inclusiva" en la que los niños y las niñas con necesidades educativas especiales reciban la formación que necesitan.

En el ámbito social, también pone el foco en la "sucesión de escándalos en las residencias", cuando lo que necesitan las personas mayores son cuidados que garanticen su integridad y seguridad, en un modelo de cuidados en el que las trabajadoras tengan condiciones laborales "decentes".

"CASTELAO ESTARÍA EN LA CALLE CONTRA ALTRI"

"Sé que hoy Castelao estaría en la calle en contra de la bomba ambiental de Altri, porque, igual que tú, amaba esta tierra. Merecemos una industria sostenible, merecemos que la riqueza natural de Galicia sea para este país y para su gente", subraya en su felicitación de fin de año.

La importancia del feminismo para avanzar en igualdad y libertad de las mujeres es otro asunto en el que pone el foco la líder del BNG, que apela a "combatir las violencias machistas que acosan en todos los ámbitos sin permitir que ninguna denuncia quede impune". Y anima a las gallegas a seguir peleando contra los techos de cristal y contra los suelos pegajosos: "¡Ni un paso atrás, compañeras!".

El "genocidio" en Gaza y la "complicidad" de Europa, que, a su juicio, "persiste", también tiene lugar destacado en el mensaje de fin de año de la líder nacionalista. "Los pueblos, todos los pueblos, tienen derecho a vivir en paz y decidir su destino y no podemos permitir, nunca, que la barbarie pase por encima de la humanidad", proclama.

UN PUEBLO "QUE NO SE RIDEN"

Pese a todo, Pontón concluye que "hay razones para la esperanza", porque el año 2025 también deja "el ejemplo de la dignidad de un pueblo gallego que sale a las calles a defender todas las causas que considera justas: sanidad pública, el derecho la una vejez digna, a favor del pueblo palestino, del gallego o del territorio tras la ola de fuegos".

"Hay muchas razones para la esperanza porque somos un gran país, de gente trabajadora, honesta y con talento; porque hay una juventud orgullosa de ser gallega, que quiere mil primaveras más para nuestra lengua y hay muchas razones para la esperanza porque hay una ciudadanía viva y un pueblo que no se rinde", ha sentenciado.

"A todos y a todas quiero deciros que tenéis la mano tendida del BNG para poner en marcha a mejor Galicia, en la que soñar y hacer realidad nuestros sueños. Porque, como decía Castelao, el verdadero heroísmo consiste en transformar los anhelos en realidades, las ideas en hechos", concluye Pontón, deseando feliz 2026 a todos los gallegos y a todas las gallegas.