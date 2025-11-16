Pontón cierra su viaje a Argentina en un homenaje a Castelao, al que celebra como "el primer presidente de Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha cerrado su viaje institucional a Argentina con un homenaje a Castelao en Buenos Aires organizado por la Federación de Asociaciones Galegas en Argentina, donde la líder nacionalista ha celebrado al intelectual como "el primer presidente de Galicia en el exilio".

En concreto, ha sido un acto en el que se ha inaugurado un busto del intelectual de Rianxo y que ha coincidido con el 81 aniversario de la constitución del Consello de Galicia el 15 de noviembre de 1944 en Montevideo, "gobierno gallego en el exilio", según ha indicado el BNG en una nota de prensa.

Pontón ha aprovechado el acto para hacer un reconocimiento a todas las personas que integran la diáspora "por su aportación a la construcción del País a lo largo de décadas". Desde la generación de Castelao, "que mantuvo viva la reivindicación democrática del derecho de los pueblos a poder decidir su futuro", hasta las nuevas generaciones en la diáspora "por mantener el vínculo con su tierra de origen".

"Vemos como gente que huye de las guerras, de la miseria o de las dictaduras en lugar de ser acogida con los brazos abiertos es señalada para intentar tapar las irresponsabilidads de un sistema que deja a mucha gente atrás, y por eso también tenemos que defender la dignidad de todas las personas, defender valores que nos permitan avanzar porque nada se construye sobre el odio, el insulto es sobre la degradación personal", ha destacado Pontón.

La líder del Bloque ha alertado también del avance de la extrema derecha, "un avance de la ideología ultra que busca degradar la política, para desprestigiar el único instrumento que tiene la gente corriente para cambiar las cosas frente a los privilegios".

Con todo, y coincidiendo con el Ano de Castelao, Pontón ha criticado a quien pretende "descafeinar" su legado político porque, tal y como ha denunciado, "a los que les interesa que nada cambie, el ejemplo de vida y de coraje del nacionalista sigue siendo un peligro".