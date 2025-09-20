Pontón condena el ataque al centro de migrantes de Monforte y pide al PP "desterrar los discursos de odio"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la comparecencia tras la primera reunión del Consello Nacional de este curso, a 20 de septiembre de 2025. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha condenado "enérgicamente" el ataque con un cóctel molotov al edificio que albergará el nuevo centro de migrantes de la Xunta. En este contexto, ha pedido al PP que "destierre los discursos de odio": "Es una mecha muy fácil de encende y muy difícil de apagar".

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 03.00 horas, se produjo un ataque con varios cóctel molotov contra este inmueble, ubicado en Monforte de Lemos (Lugo), hechos que la Policía Nacional actualmente investiga.

Tras lo sucedido, Pontón se ha pronunciado en la comparencia convocada tras la primera reunión de este curso del Consello Nacional del BNG. "Le pido al PP que deje de hacer política ruin y partidista con estos niños que están solos", ha esgrimido.

Tras esta condena y preguntada por los medios sobre si piensa que la Xunta debe tomar medidas tras la sucedido, ha apuntado que debe "garantizar la seguridad" de estos menores y ha insistido en que debe "abandonar" el discurso de odio, que considera que es quien los "pone en riesgo".

La formación nacionalista ve "con preocupación" a un PP que "importa un discurso racista y de odio" contra los menores migrantes, que, según ha subrayado Pontón, "han perdido a sus familias y necesitan una oportunidad".

"Somos un pueblo emigrante y una tierra de acogida y así debemos de seguir siendo", ha añadido, al tiempo en que ha insistido en el BNG como una "alternativa" política al actual Ejecutivo de Rueda.