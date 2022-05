Pontón confirma que el BNG "no" apoyará la designación de Feijóo y Tellado como senadores: "En política no vale todo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha confirmado que la formación "no" apoyará la designación como senadores autonómicos del ex presidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del ex secretario general del PP gallego, Miguel Tellado. "En política no vale todo", ha aseverado.

Pontón ha rechazado valorar las "decisiones" que toma el PP en su vida interna --preguntado por el nombramiento de la diputada Paula Prado como secretaria general del PP gallego dirigido por Rueda--. "Forma parte de sus decisiones y sus motivos tendrán", ha dicho.

Pontón ha observado que el PPdeG emplea "las instituciones como si fuesen suyas, como si fuesen un apéndice más del PP". "En política no vale todo, los senadores por designación autonómica tienen que hacer una labor de representación de Galicia", ha manifestado.

Así, ha considerado que si Feijóo "coge ese camino es por su interés", porque, --se imagina, dijo--, quiere "tener inmunidad" y, de paso, "ahorrarse dos salarios al PP".

Para Pontón, se trata de una "falta de respeto a la institución" y a la designación autonómica de los gallegos. "No vamos a apoyarlo", ha apuntado, alegando que entienden que es un "uso partidista" de las instituciones.