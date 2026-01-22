Pontón cree que el acuerdo Xunta-Fegamp para la financiación del SAF es "un trágala" para los ayuntamientos

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reprochado que el acuerdo pactado esta semana entre la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Xunta para la subida de la aportación autonómica al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) supone "un trágala" para los ayuntamientos y ha vuelto a exigir "que se cumpla la ley".

A preguntas de los medios este jueves en rueda de prensa, la líder nacionalista ha recordado que la ley de dependencia señala que "el coste del SAF tiene que financiarse entre la Xunta y el Estado". "Quien no tiene que financiarlo son los ayuntamientos", ha insistido.

Así, ha manifestado que el acuerdo "condena" a los municipios a continuar financiando una parte de este servicio en un contexto en el que las administraciones locales "tienen unas finanzas en el límite" y el servicio se encuentra "colapsado".

Por ello, ha defendido el rechazo del BNG a este acuerdo porque, ha sostenido, "no vale una propuesta que sigue infrafinanciando un servicio fundamental" y que "va a seguir colapsado" con este acuerdo.

"Lo que dice la ley es que el sistema tiene que financiarlo íntegramente Xunta y Estado. La Xunta no está poniendo los recursos necesarios y con ese acuerdo va a seguir sin ponerlos. Hace inviable que el SAF funcione y llegue a todas las personas que lo necesiten. Vamos a defender lo que es justo y no un trágala para los ayuntamientos", ha zanjado.