Pontón critica cambiar "las caras" en Medio Rural pero no las políticas que convierten el monte en "un polvorín"

Ana Pontón comparece en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha lamentado este martes que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cierre 2025 con un cambio de "caras" en la Consellería do Medio Rural para no modificar "lo importante, las políticas" que, a su juicio, convierten el monte gallego en "un polvorín".

En una comparecencia en el Parlamento, la dirigente nacionalista ha hecho un balance muy crítico de la gestión en la Xunta en el año que se despide y ha aludido a los fuegos del pasado verano. "2025 fue un año en el que sufrimos los mayores incendios de nuestra historia y vimos retratada en negro la incompetencia del PP", ha reprobado.

A su juicio, los incendios forestales dejaron "en evidencia" al propio Rueda, un presidente que "demostró no estar a la altura", y también el "fracaso de la política forestal del PP", así como las "graves consecuencias" de un abandono del rural que, ha recalcado, "no es un fenómeno natural, sino también el resultado de decisiones políticas" del PP al frente del Ejecutivo autonómico.

"Y ahora vemos como en este fin de año cambian las caras para no cambiar lo importante, que son esas políticas fracasadas que convierten nuestro monte en un polvorín a base de eucaliptización y de abandono del rural", ha criticado, antes de augurar que, si no se acomete dicha modificación de la acción política, el "drama" de este 2025 "se verá repetido y agrandado en el futuro".

Más allá de considerar "insuficiente" la remodelación del segundo nivel del departamento que dirige la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, Pontón ha recalcado que el BNG ya manifestó en su momento que era Rueda el que "debía asumir en primera persona la responsabilidad".

Sin embargo, ha concluido que, más allá de buscar "tapar su negligencia política" con ceses intermedios, "lo más grave es que no quiere cambiar nada de lo que llevó a que viviésemos la peor ola de incendios" de la historia de Galicia.