Pontón critica la "herencia envenenada" que deja Feijóo en sus diez años de gobierno

"Las soluciones no van a venir por encomendarse al Apóstol, se necesita una nueva estrategia económica para poner el país a producir", avisa

La líder del BNG, Ana Pontón, ha aprovechado su intervención el Debate de Estado de la Autonomía para criticar la "herencia envenenada" que deja Alberto Núñez Feijóo en sus diez años de gobierno, en los que llevó a Galicia a la "intrascendencia" política.

"Pasamos de siete años de sumisión al gobierno del PP en Madrid a un Gobierno que es intrascendente, porque su presidente y su partido son instrascendentes", ha asegurado la líder del Bloque desde la tribuna del Hemiciclo.

Y es que para Ana Pontón, la falta de proyecto de Núñez Feijóo "es tan clara" que hasta él mismo sabe que este es su "último debate" como presidente de la Xunta --en referencia a la celebración de elecciones autonómicas el próximo año--.

"MANOS VACÍAS"

"Llega con las manos vacías porque nada hizo y pretende enmascarar su fracaso con las mismas promesas de siempre y escondiéndose detrás de la situación del Estado", ha censurado Pontón, que ha considerado que Galicia debe "mirar para el futuro". "Y usted, señor Feijóo, representa el pasado", ha apuntado.

En esta línea, tras asegurar que el BNG quiere una "Galicia fuerte y vigorosa como un carballo", la jefa de filas del Bloque ha incidido en que la "década de sombras" de Feijóo es el "reflejo de un presidente acomplejado, incompetente, que cayó en la irrelevancia".

"CASCADA DE CRISIS"

"Un gobierno del PP que incumplió su palabra y deja a Galicia ahogada por una cascada de crisis en lo económico, lo social y en el autogobierno", ha señalado.

En este punto, Pontón ha hecho un repaso por algunos de los conflictos que se viven en diferentes sectores como el industrial o el agrícola para preguntarle al presidente cuál de estos problemas "va a solucionar el Xacobeo 2021".

"La solución no va a venir por encomendarse al Apóstol, se necesita una nueva estrategia económica para poner el país a producir y no fiar todo al turismo", ha defendido.

"SU GOBIERNO NO ESTUVO A LA ALTURA"

En su discurso y escuchada desde la tribuna de invitados por cargos del BNG como el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, o el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, Pontón le ha echado en cara a Feijóo que su gobierno "no estuviese a la altura ni en los momentos fáciles, ni en los momentos más duros".

Así, ha censurado la década de "recortes" y "privatizaciones" de los servicios públicos y le ha afeado que aún sigan sin aclararse las causas del fallecimiento de un hombre sin atención médica en el PAC de A Estrada.

Además, ha criticado que el presidente dé a entender que la política social de este país depende de la "chequera de un multimillonario". "Eso no puede ser", le ha advertido la dirigente del BNG en referencia a las donaciones del propietario de Inditex, Amancio Ortega.

Todo ello en una intervención en la que la líder de los nacionalistas gallegos también le ha echado en cara al presidente sus "ataques" al autogobierno de Galicia. "Uno de los mayores ataques fue el desfalco de las cajas y algún día sabremos por qué o cambio de qué", ha avisado Pontón, que ha sacado en la tribuna una foto de Feijóo con los que fueran presidentes de las cajas gallegas. "Tiene usted muchas fotos con gente en cárceles", le ha afeado.

"HERENCIA ENVENENADA"

De este modo, tras denunciar esta "herencia envenenada" que deja en Galicia, Ana Pontón le ha recordado a Feijóo que "no está en Madrid en una sesión de control a Pedro Sánchez". "Está en Galicia pero parece que no da superado el trauma de no poder ir a Madrid. Todos vimos como lloraba cuando le cerraron la puerta para dirigir el PP", ha manifestado.

"Nos da igual que fueran las fotos en el yate con su amigo narco, los dossieres de Soraya o sus ansias por hacer de caballo de Troya de Pemex frente a Repsol. Supere de una vez el trauma y no siga utilizando Galicia como trampolín para su ambición personal", le ha reclamado.

PROPUESTAS

Por último, ha aprovechado los minutos finales de su discurso para lanzar una serie de propuestas para llegar a acuerdos en la lucha contra la violencia de género, la puesta en marcha de una comisión de estudio para impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica, un pacto gallego por la ciencia y la innovación y una ponencia para avanzar en autogobierno, entre otras cuestiones.

"Galicia merece en la presidencia a una persona que conozca la realidad que vive la gente cada día y merece un gobierno que confíe en el país", ha asegurado Pontón, que ha concluido preguntándole a Feijóo cuál es el valor de su palabra tras diez años de problemas incumplidas.

Además de los cargos del BNG como Miguel Anxo Fernández Lores, durante la tarde han seguido las intervenciones de la oposición numerosas personalidades de la política gallega, como el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras.