Pontón exige a Rueda que comparezca para explicar "la negligencia y descoordinación" que "provocó" el incendio de Oímbra

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido la comparecencia en el Parlamento del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que explique "la negligencia y la descoordinación" que, ha apuntado, "provocó" el incendio forestal registrado el pasado verano en Oímbra y que fue "el segundo más grande de la historia" de Galicia.

En rueda de prensa este lunes, la líder del Bloque ha mencionado la información publicada por El País que señala que el fuego fue provocado por unos desbroces de la Xunta y del Ayuntamiento que no fueron suspendidos.

"La negligencia y descoordinación acabó provocando el segundo fuego más grave de nuestra historia, tres brigadista heridos y una catástrofe ambiental y social. La sociedad gallega merece una explicación y asunción de responsabilidades políticas. Por eso, exigimos a Rueda que comparezca para que dé explicaciones sobre qué falló", ha subrayado.

Así, Pontón ha cuestionado "cómo es posible" que la Xunta "no parase las labores de desbroce que ella misma contrató", insistiendo en que "es evidente que algo falló" y que se trata de "alguna negligencia política".

LIMPIEZA FRANJAS DE SEGURIDAD

En esta misma línea, la portavoz nacional del BNG ha criticado que, "a pesar de la gravedad" de los incendios del verano de 2025, el Gobierno gallego "no estuvo a la altura".

En concreto, ha señalado que la Xunta "asumió dos compromisos": "que habría ayudas que se abonarían antes de finalizar 2025 y que asumiría la gestión de las franjas de seguridad en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes".

Según ha denunciado Pontón, a día de hoy el Ejecutivo autonómico "solo ha pagado el 15% de las ayudas solicitadas por explotaciones agrícolas y solo ha restaurado 6.000 de las 120.000 hectáreas quemadas".

"Arde sobre quemado", ha lamentado antes de insistir en que "lo mínimo" es reclamar al presidente de la Xunta "que cumpla con lo prometido, agilice las ayudas a las personas afectadas y un plan de recuperación del territorio quemado".

Por todo ello, ha vuelto a preguntar a Rueda "cuándo va a cumplir su promesa" de ejecutar la limpieza en las franjas de seguridad en municipios de menos de 10.000 habitantes, para lo que el plazo termina el 31 de mayo. "Es una medida clave para la seguridad de las personas ante unos incendios cada vez más peligrosos y destructivos", ha remarcado.

En este contexto, ha defendido un "cambio de rumbo" para hacer frente a los incendios forestales, recordando que los nacionalistas ya presentaron el plan 'Da cinza á vida', para que el monte "deje de estar convertido en un polvorín".

"Necesitamos un rural vivo y un territorio que no esté convertido en un gran eucaliptal, y esto es posible si hay voluntad política para poder hacerlo y en eso vamos a seguir trabajando desde el BNG, donde sabemos que esto es un problema de país que requiere cambios estructurales", ha zanjado.