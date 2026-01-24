Pontón fija como objetivo "ampliar la base electoral" del BNG con la "mano tendida" a los sectores sociales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha marcado como objetivo para la formación "seguir ampliando la base social y electoral" y hacerlo con la "mano tendida" a los diferentes sectores que conforman la sociedad para dirigirse hacia una Galicia "en grande".

Así lo ha expresado este sábado en el Consello Nacional del partido celebrado en Santiago de Compostela, donde ha contrapuesto a su formación con el actual gobierno del PPdeG, que percibe "sin rumbo" y "atado de pies y manos al centralismo y a las directrices de la calle Génova".

"Somos la única fuerza política que tiene las manos libres para defender los intereses de este país y de su gente. Frente a la discriminación de las fuerzas estatales, la lealtad inquebrantable del BNG", ha proclamado Pontón.

La líder nacionalista ha ejemplificado este "compromiso" en el acuerdo con Mercosur, un tratado que ella y su formación rechazan porque es "competencia desleal" y supone una "auténtica amenaza" para muchas explotaciones. A renglón seguido, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "abandonar" a ganaderos y ganaderas.

En este sentido, ha recordado que el BNG ya había pedido rechazar este acuerdo en una iniciativa parlamentaria que, según ha manifestado, el PP votó en contra. Pontón ha recogido que la negativa popular se extendió a la propuesta de aumentar las restricciones y medidas de control en el pacto y a la iniciativa impulsada en el Parlamento Europeo --apoyada por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda-- para remitir el tratado al Tribunal Supremo.

"Tres veces, tres, el Partido Popular ha votado en contra de los ganaderos", ha resumido Pontón, que ha advertido que los bulos del PP "no cuelan" porque la gente del rural "sabe quien está de su lado y quien les da la espalda".

FINANCIAMIENTO AUTONÓMICO

Por otra parte, ha criticado la posición "sumisa" de Rueda también en materia de financiación autonómica, ya que lo acusa de "no tener alternativa" y de limitarse a "repetir el argumentario cutre y falso que le mandan desde Génova".

Como ha expresado en anteriores ocasiones, Pontón se ha opuesto al modelo propuesto por el Gobierno central, que supone un aumento de 570 millones más para Galicia, y defiende dar a Galicia "las llaves de su dinero" a través de un concierto económico.