Pontón insiste en que Tomé deje el acta provincial y apunta al PSdeG como el que debe "presionar" para que lo haga

Ana Pontón comparece en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha insistido en que José Tomé, cuya renuncia a la Presidencia de la Diputación de Lugo, se ha oficializado este martes, debería renunciar a su acta en la institución provincial, al tiempo que ha apuntado al PSdeG para remarcar que es su "responsabilidad" hacer "toda la presión" para que suceda.

Sin aclarar qué postura adoptará el BNG si esta renuncia al acta no se da, Pontón ha defendido que el objetivo de los nacionalistas es trabajar "por el bien de Lugo, de sus vecinos y vecinas" y por "el interés general". Eso sí, ha recalcado que no estará "en ningún gobierno que haya una persona acusada de acoso" sexual.

De hecho, ha esgrimido que para los nacionalistas el pleno que acogió este martes la institución provincial se tendría que haber celebrado "muchos días" atrás porque, a su modo de ver, es "evidente" que una persona "sobre la que pesan acusaciones tan graves" no puede "continuar al frente de esta institución".

SIN INICIAR CONTACTOS

De este modo, además de argumentar que el Bloque no puede "decidir" lo que hace una persona vinculada "con otra organización política" y apuntar al PSdeG para hacer "presión", ha destacado que de aquí al pleno del 14 de enero, en el que se elegirá el nuevo o nueva titular de la Diputación, los nacionalistas desearían una dimisión completa del también alcalde de Monforte.

Finalmente, sobre si se han iniciado los contactos con el PSdeG en relación a la persona que ocupará la Presidencia de la Diputación de Lugo, ha dicho que "no".